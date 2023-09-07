Chery занял первое место в рейтинге качественных автомобилей

По результатам исследования качества автомобилей в Китае за 2023 год (Initial Quality Study (IQS), подготовленным всемирно известным консалтинговым и исследовательским агентством J.D. Power, бренд CHERY занял 1 место среди китайских автопроизводителей.

В исследовании IQS-2023 приняли участие 230 моделей 48 брендов. Опрос проводился среди владельцев транспортных средств с бензиновыми двигателями на предмет проблем качества, с которыми они столкнулись в период от 2 до 6 месяцев владения.

Оценка качества автомобиля происходила в двух сегментах: проблемы, связанные с конструкцией и дефекты/неисправности. Диагностические вопросы включают выявление 218 проблем в девяти категориях: функции/элементы управления/дисплеи; экстерьер; интерьер; система мультимедиа; сиденья; управление; ADAS; силовой агрегат; и климатическое оборудование.

В последние годы CHERY регулярно фигурирует в авторитетных исследованиях J.D. Power. В рейтинге моделей «2023 Automotive Performance, Execution and Layout Study SM (APEAL)», недавно опубликованном J.D. Power автомобили серий Tiggo 7 и Tiggo 8 заняли первые места в категориях SUV.

В рейтинге «ТОП-50 лучших мировых брендов Китая 2023 года», подготовленного Google и компанией Kantar, бренд CHERY занял 1-е место среди автомобильных производителей и 14-е место среди китайских брендов из других отраслей рынка.

Выдающиеся результаты CHERY неотделимы от стремления компании производить высококачественные технологичные автомобили, расширять спектр предоставляемых услуг и непрерывно работать над удовлетворенностью настоящих и будущих клиентов.