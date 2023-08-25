Exeed представит на российском рынке автомобили с гибридной технологией

В начале следующего года компания EXEED намерена представить на российском автомобильном рынке свою новую гибридную модель. Это технологическое обновление затронет одну из текущих моделей данного автобренда.

Инновационная гибридная технология обещает владельцам большую свободу в выборе маршрутов. Гибридный автомобиль будет способен функционировать как на топливе (бензине), так и на электричестве, что делает его подходящим как для городских поездок, так и для дальних путешествий. По техническим характеристикам, версия PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) будет иметь значительный запас хода благодаря совмещению работы бензинового и электрического двигателей, которые могут функционировать как в отдельности, так и совместно. Это сделает автомобиль более экономичным по сравнению с традиционными бензиновыми вариантами.

Инженеры EXEED провели адаптацию бензинового двигателя с учетом PHEV-технологии, что привело к удалению электростартера и стандартного электрогенератора из силовой установки. В гибридной модели, в зависимости от режима работы, роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя может выполнять специальный электроагрегат, который способствует разгону автомобиля. Применение гибридной технологии также повлекло за собой полную переработку коробки передач: новая трансмиссия DHT оснащена тремя передачами с изменяемыми передаточными отношениями, что повышает эффективность.

Для обеспечения максимального комфорта и уверенности на дороге, новая серия предлагает 9 режимов работы для 11 вариантов дорожных условий. Эти режимы охватывают различные сценарии, обеспечивая оптимальную выходную мощность. Водители могут настраивать интенсивность рекуперации (замедления) при отпускании педали тормоза, что позволяет эффективнее заряжать батареи и управлять скоростью автомобиля без активного использования тормозов. Интерактивный зарядный интерфейс, отображающий запас хода и предоставляющий нужную информацию в пути, способствует повышению удобства и безопасности вождения.

Планируется, что гибридную серию автомобилей представят на российском рынке в первом квартале 2024 года.