Pango Cars – новый бренд на рынке подержанных автомобилей

Новая федеральная автомобильная экосистема PANGO CARS начала свою деятельность, заключив первое сотрудничество с дилерскими центрами двух известных марок автомобилей – CHERY и OMODA. На данный момент более 300 авторизованных дилеров в 90 городах России предлагают возможность приобрести сертифицированные автомобили различных марок и моделей в рамках этой новой экосистемы.

Под названием Pango Cars выступает совершенно новый торговый бренд, охватывающий ряд автомобильных услуг. Сюда входят продажа сертифицированных подержанных автомобилей через программу Pango Select, аренда авто, C2B-аукцион, агрегация объявлений, доступ к онлайн-каталогу автомобилей на платформе pangocars.ru и дополнительные сопутствующие сервисы.

Ключевой инновацией этого бренда стала программа сертификации подержанных автомобилей под названием PANGO SELECT. В рамках этой программы каждый автомобиль, независимо от марки и модели, проходит предварительный отбор, включающий в себя тщательную юридическую проверку и техническую диагностику. Команда специалистов, занимающихся контролем технического состояния, проводит проверку автомобиля по 129 параметрам, включая оценку состояния стекол, кузова, краски, колесных дисков и салонной обивки. Отбор отсеивает автомобили с поврежденными несущими элементами и деформированным кузовом. Следующим этапом в процессе подготовки к продаже становится предпродажное обслуживание, включая комплексную химчистку и полировку, а также антибактериальную обработку систем вентиляции и кондиционирования автомобиля. Каждый сертифицированный автомобиль получает сертификат на постгарантийное обслуживание, распространяющееся на 1 год или пробег 30 000 км, с покрытием, схожим с заводской гарантией.

Помимо уверенности в качестве и надежности подержанных автомобилей, покупателям предоставляется возможность выбора выгодных финансовых условий. Pango Cars становится первым на российском рынке подержанных автомобилей, предлагающим клиентам программу рассрочки с нулевой процентной ставкой* для покупки сертифицированных автомобилей от ПАО «Совкомбанк», а также специальные кредитные программы с низкими процентными ставками.

“Основными преимуществами для клиентов Pango Cars являются возможность приобрести тщательно проверенный подержанный автомобиль с постгарантийной поддержкой, а также выбором между автокредитом или рассрочкой и доступностью страховых полисов КАСКО, начиная от 25 000 рублей. Другими словами, покупатели подержанных автомобилей могут рассчитывать на весь спектр услуг и возможностей, аналогичных покупке нового авто у официальных дилеров”, – отметил Антон Ганжа, руководитель проекта Pango Cars

Онлайн-платформа pangocars.ru предлагает широкий выбор подержанных автомобилей от проверенных официальных дилеров, исключая потенциальные риски, связанные с недобросовестными продавцами.