ФСБ получит данные о поездках «Яндекс.такси» и за пределами России в том числе

Начиная с сентября текущего года, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) приобретает расширенные права в сфере доступа к информации о поездках через сервис такси “Яндекс.такси”. Обеспечивая себе “круглосуточный удалённый доступ” к базам данных о поездках, занесенным в реестр организаторов распространения информации, орган безопасности получит возможность наблюдать за передвижениями граждан как на территории России, так и за границей, где приложения “Яндекс” также активно используются.

Отмечается, что важный шаг в этом направлении был предпринят месяц назад, когда правительство России утвердило постановление, обязывающее компании-агрегаторы такси предоставлять ФСБ беспрецедентный доступ к своим базам данных. Согласно данным из внутренней переписки сотрудников “Яндекса”, которая стала доступной широкой общественности, серверы компании размещены в России, и нет разделения на российскую и зарубежную части.

Таким образом, с началом следующего месяца ФСБ получит полный контроль над информацией о поездках на “Яндекс.такси”, распространяя свою компетенцию как на внутренние, так и на международные перемещения граждан, совершаемые через данное приложение.

Дата-центры “Яндекса” находятся только в России

Компания разместила свои дата-центры на территории Московской, Рязанской и Владимирской областей, а также находится в процессе строительства еще одного дата-центра в Калуге. До февраля 2022 года часть важных данных хранилась в дата-центре компании, расположенном в финском городе Мянтсяля, однако в настоящее время эти данные больше не хранятся там, подтвердили представители “Яндекса” с сослованием на свои внутренние источники. Отметим, что сервис “Яндекс.Такси” продолжает свою деятельность в разных странах мира, работая под разными названиями. Среди стран-партнеров: Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Норвегия, Финляндия, Израиль, Грузия и Армения.

В соответствии с сообщением источников, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) имеет возможность получения следующей информации от компании сообщает источник:

Имя пассажира (пользователя сервиса),

Контактный телефонный номер,

Адрес электронной почты,

Банковские данные,

Данные о местах поездок,

IP-адрес и идентификатор устройства (мобильного телефона), включая его тип и модель,

Информация об операционной системе,

Детали о браузере или мобильном приложении.

Эти данные в случае необходимости могут служить дополнительным подтверждением факта совершения определенной поездки конкретным человеком.

Компания “Яндекс. Такси корп” в Кыргызстане, предоставляющая услуги пользователям через приложение “Яндекс Go”, заявила, что отрицает передачу данных своих пользователей ФСБ России без каких-либо оговорок.