Соллерс объявила о снижении тарифов на подписку для коммерческих автомобилей Atlant и Argo.

Sollers объявил о значительном снижении тарифов на услугу подписки для коммерческих автомобилей Atlant и Argo. Это дает клиентам уникальную возможность воспользоваться выгодными условиями длительной аренды.

Теперь, при оформлении подписки на три года (36 месяцев) и с ежегодным пробегом до 30 тысяч километров для модели Sollers Argo с бортовым кузовом и тентом, ежемесячный платеж составит 62 775 рублей. А для модели Sollers Atlant в версии со средней длиной колесной базы, при тех же условиях подписки, платеж составит 79 560 рублей. Все цены указаны с учетом НДС.

Сервис подписки на автомобили Sollers был запущен прямо от производителя с марта 2023 года и доступен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Этот сервис предоставляет широкий спектр услуг, которые позволяют клиентам сэкономить время и деньги на эксплуатации автомобилей. В стоимость подписки входят такие услуги, как техническое обслуживание автомобиля у официальных дилеров на всей территории России, круглосуточная техническая поддержка, помощь на дороге, телематика, а также сервис, связанный с обработкой штрафов ГИБДД и другие.

Это предложение подписки обладает важными финансовыми преимуществами, такими как отсутствие первоначального взноса, что позволяет сохранить оборотные средства в основном бизнесе, и зафиксированный арендный платеж на весь срок действия договора, который включает все расходы, за исключением моек и топлива. Это дает возможность клиентам точно спрогнозировать расходы на свой автопарк.

И, наконец, стоимость подписки напрямую зависит от срока действия договора и желаемого годового пробега автомобиля, так что каждый клиент может самостоятельно выбрать наиболее подходящие параметры для своих потребностей.