Пользователям каршеринга МатрёшCar стал доступен для заказа Land Rover Discovery Sport

Jaguar Land Rover расширяет модельный ряд, представленный в каршеринге МатрёшCar

МатрёшCar предоставляет возможность арендовать автомобиль поминутно или посуточно, используя мобильное приложение. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать официальное приложение в AppStore или Google Play, указать данные паспорта и водительского удостоверения, а также привязать банковскую карту. После регистрации пользователь может взять в аренду любой автомобиль в удобной точке города и завершить поездку в местах разрешенной парковки, обозначенных в приложении. Клиенты МатрёшCar должны быть старше 21 года и иметь более двух лет водительского стажа.

Партнерство Jaguar Land Rover и МатрёшCar началось в сентябре 2018 года. Тогда компания предоставила клиентам возможность арендовать компактные спортивные седаны Jaguar XE. Теперь автопарк каршеринга пополнился Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года. Стоимость аренды этого компактного внедорожника составляет 20 рублей в минуту. Все прочие расходы, в том числе платную парковку, топливо, мойку и страховые услуги, сервис полностью берет на себя.

Партнерство с каршеринг-сервисом МатрёшCar является частью стратегии Jaguar Land Rover по развитию направления корпоративных продаж. Благодаря гибким финансовым решениям и широким возможностям лизинга в настоящее время компания вплотную приблизилась к показателю доли корпоративных продаж на уровне 30%, а перспектива сотрудничества с Jaguar Land Rover становится все более привлекательной для целого ряда корпоративных клиентов, включая каршеринг-сервисы.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте сервиса МатрёшCar.