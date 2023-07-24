Минивэн Voyah Dream получил 5 звезд по безопасности C-NCAP Voyah Dream

Минивэн Voyah Dream прошел испытания и краш-тесты по методике C-NCAP1 и получил наивысший уровень безопасности – пять звезд. В рамках комплексных испытаний оценивались различные параметры, включая ударную прочность, работу ремней и систем активной безопасности, а также освещение. В итоге Voyah Dream показал комплексную оценку в 86,3%, превосходя усредненный показатель других участвовавших в испытаниях автомобилей, который составил 78,3%.

В отдельных категориях безопасности Voyah Dream также продемонстрировал выдающиеся результаты. Эксперты отметили активную безопасность модели, оценив ее на уровне 87,92%, защиту пешеходов – 73,07%, а защиту пассажиров – 88,97%.

При краш-тестах Voyah Dream показал отличные показатели. При столкновении индекс безопасности пассажиров составил 64.095 из 72 возможных, а при наезде сзади с учетом проверки ремней безопасности – 5.920 из 7 возможных. Защитные свойства головы пешехода были оценены на 6.538 из максимальных десяти, а эффект безопасности для ног пешехода получил оценку 4.422 из 5.

Также модель продемонстрировала высокие показатели по активной безопасности, получив высокие оценки за функцию автоматического экстренного торможения перед другими транспортными средствами (10.722 из 11 баллов) и при наезде на пешехода (9.695 из 10). Работа системы автоматического экстренного торможения перед велосипедистом была оценена на 7 баллов, а функции удержания в полосе следования получили максимально возможные 3 балла. Эффективность освещения Voyah Dream также была оценена высоко – 7.952 из десяти.

Совокупность этих выдающихся оценок подтверждает высочайший уровень безопасности Voyah Dream, который предоставляется потребителям вместе с комфортом, эргономикой и безупречными ходовыми качествами. Voyah Dream представлен на российском рынке в электрической и гибридной версиях.

Кроме Voyah Dream, еще одной моделью, удостоенной максимальных 5 звезд безопасности C-NCAP, является премиальный электрокроссовер VOYAH FREE, представленный в различных версиях, включая вариант с увеличенным запасом хода.

Продуктовая линейка VOYAH, доступная в России, включает также роскошный бизнес-седан с динамикой спорткара VOYAH PASSION.

Помимо отличных характеристик автомобилей, компания VOYAH обеспечивает пятилетнюю гарантию (или 100 000 километров) на официально ввезенные электромобили. Кроме того, имеется широкая дилерская сеть, включающая более 30 салонов в различных городах России, и продолжается ее активное расширение.







Voyah Dream

1 – C-NCAP – китайская программа оценки безопасности автомобилей, проводятся с 2006 года. В первую очередь она разработана по образцу стандартов безопасности, установленных Euro NCAP, и управляется Китайским центром автомобильных технологий и исследований.