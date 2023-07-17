Новейший Volkswagen Passat Variant на заключительных испытаниях Передовой Volkswagen Passat Variant будет выпущен в первом квартале 2024 года

Девятое поколение Passat будет больше, комфортнее и еще более высокого качества

MQB evo – новый эволюционный этап модульной платформы позволяет использовать гибридную систему с возможностью чисто электрической поездки до 100 километров

Новая модель оснащена рядом инноваций, таких как интуитивно понятная система отображения и управления, высококачественный интерьер, новая система адаптивного управления ходовой частью, сиденья премиум-класса и гибридные приводы с возможностью чисто электрической поездки до 100 километров. Передовой Volkswagen Passat Variant будет выпущен в первом квартале 2024 года. Это девятое поколение одной из самых успешных среднеразмерных машин в мире с более чем 50-летней историей и продажами более 30 миллионов единиц.

При разработке передового Volkswagen Passat Variant Volkswagen полностью использован потенциал модульной платформы в новом этапе развития – MQB evo.

«С новым Passat мы придали большое значение высокому комфорту, ощутимому сразу же для покупателей. Это обеспечивается, в том числе, увеличенным колесным базисом и новой системой адаптивного управления ходовой частью с двухклапанными амортизаторами. В то же время наша новая система отображения и управления очень интуитивна. Климат-контролируемые массажные сиденья демонстрируют наш премиальный уровень в интерьере». Кай Грюнитц, член Правления бренда

Архитектура интерьера была переработана на основе новой концепции

Благодаря высококачественным материалам и эффективной шумоизоляции, общее качество и комфорт достигают нового уровня. Эргономичные передние сиденья ergoActive будут доступны по выбору. Они оснащены электрической регулировкой (до 14 способов, в зависимости от модели и комплектации), а также функциями массажа и кондиционирования воздуха.

Новый Volkswagen Passat Variant и Tiguan

Новая система отображения и управления

Новая архитектура интерьера Passat Variant систематически реализует отзывы клиентов Volkswagen с целью сделать управление максимально интуитивным. Passat Variant будет выпущен с новой разработанной панелью приборов и новой системой информационно-развлекательных функций. Стандартный дисплей информационно-развлекательной системы имеет размер 32 см (12,9 дюйма).

Также будет доступен новый дисплей размером 38 см (15 дюймов) по выбору или в зависимости от комплектации. Под дисплеем информационно-развлекательной системы расположены подсвечиваемые сенсорные ползунки, которые используются для регулировки функций, таких как температура внутреннего помещения и громкость. Volkswagen также предложит опциональный головной дисплей, который проецирует информацию на лобовое стекло и, таким образом, в виртуальное пространство перед автомобилем. Кроме того, на многофункциональном рулевом колесе снова появятся кнопки, чтобы облегчить управление.

Больше места на заднем сиденье

Передовой Volkswagen Passat Variant значительно больше своего предшественника. Новая длина (на 14 сантиметров больше) увеличивает пространство для ног на 5 сантиметров. Объем багажника также увеличивается на 40 литров до 690 литров (при загрузке до уровня спинки заднего сиденья) и даже на 140 литров до 1920 литров при сложенном заднем сиденье.

Новая система DCC Pro и интеграция менеджера динамики автомобиля (Vehicle Dynamics Manager)

Множество индивидуальных мероприятий улучшают ходовую часть новой модели: повышенная жесткость поперечной устойчивости и большая боковая сила управления четырехзвенной задней оси (увеличенная устойчивость задней оси и, таким образом, повышенная безопасность езды), новая электромеханическая система управления, измененные поперечные упоры и амортизаторы, а также адаптации для разных колесных дисков. Более прямое передаточное отношение рулевого управления и более длинная колесная база Passat Variant дополнительно положительно влияют на характеристики управления.

Volkswagen также предлагает разработанное поколение системы адаптивного управления ходовой частью для своего бестселлера: опциональный DCC Pro с двухклапанными амортизаторами. Эта система непрерывно реагирует на дорожное покрытие и ситуацию на дороге, учитывая такие параметры, как рулевое управление, торможение и ускорение. Оптимальная амортизация рассчитывается для каждого колеса и регулируется на амортизаторах за доли секунды. Водитель может настроить DCC в соответствии с индивидуальными предпочтениями – от очень комфортного до очень спортивного. Другими словами, больше комфорта и динамики.

Менеджер динамики автомобиля (Vehicle Dynamics Manager) также является частью стандартного оборудования – системы MQB, которая дебютировала в текущей модели Golf GTI. Система управляет функциями электронных блокировок дифференциала (XDS) и компонентами боковой динамики управляемых амортизаторов в системе DCC Pro. Благодаря менеджеру динамики автомобиля повышается нейтральность, стабильность, подвижность и точность управления путем колесно-специфических тормозных воздействий и выборочной регулировки жесткости амортизаторов.

Новая система головного света

В специальных комплектациях премиум-класса Passat Variant будет предлагаться с новым поколением LED-матричных фар IQ.LIGHT. Эти мощные фары имеют более плоский профиль по сравнению с предыдущей версией и новый высокопроизводительный дальний свет с дальностью около 500 метров. Сзади новой модели имеется непрерывная горизонтальная светодиодная полоса для задних фонарей.

TDI, TSI, eTSI и eHybrid

Благодаря MQB evo, передовой Volkswagen Passat Variant может быть оснащен различными типами привода. Он будет предлагаться с турбодизельными двигателями (TDI), турбированными бензиновыми двигателями (TSI), бензиновыми двигателями с мягкой гибридизацией (eTSI) и гибридными системами с возможностью подключения к электросети (eHybrid). Дальность электрической поездки новых гибридных приводов увеличена до 100 километров по сравнению с предшественниками в зависимости от комплектации. Кроме того, зарядка переменного тока будет происходить быстрее во всех версиях eHybrid, и впервые стандартно будет возможна зарядка постоянного тока.