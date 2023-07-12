Какие машины наиболее часто требуют обслуживания в автосервисе? Rosso Service Luxury Car Repair / © rossoservice

Совместный проект Автотека и ЕвроАвто, одного из крупнейших маркетплейсов запчастей и автосервисов в России, провели анализ количества ремонтов новых автомобилей (возрастом до 5 лет) на предприятиях сети ЕвроАвто в Санкт-Петербурге. Ниже приведены результаты для массового, премиум- и люкс-сегментов.

Среди автомобилей массового сегмента автомобили Ssang Yong, Seat и GAC реже всего требовали обслуживания в сравнении с другими марками.

В среднем, автомобили Ssang Yong, Seat и GAC посещали сервис раз в 6 месяцев. Более частые гости были у моделей Daihatsu и Ravon: их ремонтировали более 3,5 раз за тот же период. Например, модель Daihatsu Terios (J2) требовала обслуживания 4 раза, а Ravon R4 — 4,5 раза.

Список из десяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других:

№ Марка и модель автомобиля 1 Ssang Yong Actyon Sport 2 Seat Alhambra 3 GAC GS8 4 Changan UNI-K 5 Changan CS75 6 Honda Odyssey V 7 Honda Accord X 8 Honda Freed 9 Honda Pilot 10 Honda Civic десяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других

В категории премиум-моделей автомобилей можно выделить лидеров и тех, кто отстает от них

General Motors и Chrysler являются лидерами в рейтинге премиум-марок, чьи владельцы реже других обращались в автосервис. Бренд Volvo занимает третье место с 1,4 посещениями, за ним следуют Infiniti (1,5) и BMW (1,6). Самыми частыми гостями автосервисов оказывались Jaguar и Mini (1,8 раза). Владельцы Mini Clubman F54 обращались в автосервис более 3 раз, в то время как у Jaguar XF среднее количество посещений составляло 2,3.

Десять моделей премиум-сегмента автомобилей, которые реже других посещали автосервис ЕвроАвто

№ Марка и модель автомобиля 1 GM GMC Terrain 2 Chrysler Pacifica 3 Volvo V60 4 Volvo V90 Cross Country 5 Lexus LS 6 Lexus UX200 7 Jeep Grand Cherokee (WL) 8 Jeep Patriot (MK74) 9 Jeep Wrangler (JL) 10 Jeep Cherokee (KL) Десять моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других

Список роскошных автомобилей, которые почти не требуют обслуживания в автосервисе

За первое полугодие 2023 года владельцы автомобилей Rolls-Royce и Alfa Romeo в среднем обращались в автосервис один раз. Однако Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE COUPE C292 оказались на последних местах в рейтинге, так как их владельцы посещали сервис более двух раз.

Список из десяти моделей автомобилей в люкс-сегменте, которые редко требуют посещения автосервиса