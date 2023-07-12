Какие машины наиболее часто требуют обслуживания в автосервисе?

Rosso Service Luxury Car Repair / © rossoservice

Какие машины наиболее часто требуют обслуживания в автосервисе?
12 июля 18:11 2023

Совместный проект Автотека и ЕвроАвто, одного из крупнейших маркетплейсов запчастей и автосервисов в России, провели анализ количества ремонтов новых автомобилей (возрастом до 5 лет) на предприятиях сети ЕвроАвто в Санкт-Петербурге. Ниже приведены результаты для массового, премиум- и люкс-сегментов.
Среди автомобилей массового сегмента автомобили Ssang Yong, Seat и GAC реже всего требовали обслуживания в сравнении с другими марками.

В среднем, автомобили Ssang Yong, Seat и GAC посещали сервис раз в 6 месяцев. Более частые гости были у моделей Daihatsu и Ravon: их ремонтировали более 3,5 раз за тот же период. Например, модель Daihatsu Terios (J2) требовала обслуживания 4 раза, а Ravon R4 — 4,5 раза.

Список из десяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других:

Марка и модель автомобиля
1Ssang Yong Actyon Sport
2Seat Alhambra
3GAC GS8
4Changan UNI-K
5Changan CS75
6Honda Odyssey V
7Honda Accord X
8Honda Freed
9Honda Pilot
10Honda Civic
десяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других

В категории премиум-моделей автомобилей можно выделить лидеров и тех, кто отстает от них

General Motors и Chrysler являются лидерами в рейтинге премиум-марок, чьи владельцы реже других обращались в автосервис. Бренд Volvo занимает третье место с 1,4 посещениями, за ним следуют Infiniti (1,5) и BMW (1,6). Самыми частыми гостями автосервисов оказывались Jaguar и Mini (1,8 раза). Владельцы Mini Clubman F54 обращались в автосервис более 3 раз, в то время как у Jaguar XF среднее количество посещений составляло 2,3.

Десять моделей премиум-сегмента автомобилей, которые реже других посещали автосервис ЕвроАвто

Марка и модель автомобиля
1GM GMC Terrain
2Chrysler Pacifica
3Volvo V60
4Volvo V90 Cross Country
5Lexus LS
6Lexus UX200
7Jeep Grand Cherokee (WL)
8Jeep Patriot (MK74)
9Jeep Wrangler (JL)
10Jeep Cherokee (KL)
Десять моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других

Список роскошных автомобилей, которые почти не требуют обслуживания в автосервисе

За первое полугодие 2023 года владельцы автомобилей Rolls-Royce и Alfa Romeo в среднем обращались в автосервис один раз. Однако Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE COUPE C292 оказались на последних местах в рейтинге, так как их владельцы посещали сервис более двух раз.

Список из десяти моделей автомобилей в люкс-сегменте, которые редко требуют посещения автосервиса

Марка и модель автомобиля
1Rolls-Royce Wraith
2Alfa Romeo Stelvio
3Alfa Romeo Giulietta
4Bentley Continental Flying Spur
5Bentley Bentayga
6Bentley Continental GT
7Porsche 718 Boxster (982)
8Porsche 718 Cayman (982)
9Porsche 911 (991)
10Porsche 911 (992)
Десять моделей автомобилей в люкс-сегменте, которые редко требуют посещения автосервиса

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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