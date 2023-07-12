Какие машины наиболее часто требуют обслуживания в автосервисе?

Совместный проект Автотека и ЕвроАвто, одного из крупнейших маркетплейсов запчастей и автосервисов в России, провели анализ количества ремонтов новых автомобилей (возрастом до 5 лет) на предприятиях сети ЕвроАвто в Санкт-Петербурге. Ниже приведены результаты для массового, премиум- и люкс-сегментов.Среди автомобилей массового сегмента автомобили Ssang Yong, Seat и GAC реже всего требовали обслуживания в сравнении с другими марками. В среднем, автомобили Ssang Yong, Seat и GAC посещали сервис раз в 6 месяцев. Более частые гости были у моделей Daihatsu и Ravon: их ремонтировали более 3,5 раз за тот же период. Например, модель Daihatsu Terios (J2) требовала обслуживания 4 раза, а Ravon R4 — 4,5 раза. Список из десяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других: №Марка и модель автомобиля1Ssang Yong Actyon Sport2Seat Alhambra3GAC GS84Changan UNI-K5Changan CS756Honda Odyssey V7Honda Accord X8Honda Freed9Honda Pilot10Honda Civicдесяти моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других В категории премиум-моделей автомобилей можно выделить лидеров и тех, кто отстает от них General Motors и Chrysler являются лидерами в рейтинге премиум-марок, чьи владельцы реже других обращались в автосервис. Бренд Volvo занимает третье место с 1,4 посещениями, за ним следуют Infiniti (1,5) и BMW (1,6). Самыми частыми гостями автосервисов оказывались Jaguar и Mini (1,8 раза). Владельцы Mini Clubman F54 обращались в автосервис более 3 раз, в то время как у Jaguar XF среднее количество посещений составляло 2,3. Десять моделей премиум-сегмента автомобилей, которые реже других посещали автосервис ЕвроАвто №Марка и модель автомобиля1GM GMC Terrain2Chrysler Pacifica3Volvo V604Volvo V90 Cross Country5Lexus LS6Lexus UX2007Jeep Grand Cherokee (WL)8Jeep Patriot (MK74)9Jeep Wrangler (JL)10Jeep Cherokee (KL)Десять моделей массового сегмента, у которых заказ-наряды на автосервис встречались реже, чем у других Список роскошных автомобилей, которые почти не требуют обслуживания в автосервисе За первое полугодие 2023 года владельцы автомобилей Rolls-Royce и Alfa Romeo в среднем обращались в автосервис один раз. Однако Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE COUPE C292 оказались на последних местах в рейтинге, так как их владельцы посещали сервис более двух раз. Список из десяти моделей автомобилей в люкс-сегменте, которые редко требуют посещения автосервиса №Марка и модель автомобиля1Rolls-Royce Wraith2Alfa Romeo Stelvio3Alfa Romeo Giulietta4Bentley Continental Flying Spur5Bentley Bentayga6Bentley Continental GT7Porsche 718 Boxster (982)8Porsche 718 Cayman (982)9Porsche 911 (991)10Porsche 911 (992)Десять моделей автомобилей в люкс-сегменте, которые редко требуют посещения автосервиса