Tiggo 4 PRO вытеснил с шоу-румов Tiggo 4

Официальный дистрибьютор марки CHERY в России сообщает, что кроссовер TIGGO 4 больше не продается в салонах официальных дилеров.

Вместо него, как предпочтительную опцию, корпоративные и частные клиенты могут приобрести более прогрессивную и технологичную версию модели – TIGGO 4 PRO.

TIGGO 4 получил популярность с момента начала продаж в августе 2019 года. За четыре года было продано более 35 000 экземпляров этой модели.

Начиная с сентября прошлого года, в салонах официальных дилеров появился кроссовер TIGGO 4 PRO, который привлекает внимание клиентов, стремящихся использовать современные научно-технические достижения в своей жизни.

Автомобиль TIGGO 4 PRO доступен в шести комплектациях: Action MT, Action, Family, Travel, Style и Ultimate. Каждая из них имеет набор бесключевых функций и систем помощи водителю. Они различаются по функциональности и глубине воздействия, но все они нацелены на обеспечение безопасности и комфорта во время вождения. Рекомендуемый диапазон цен на комплектации TIGGO 4 PRO с учетом выгодных предложений в рамках маркетинговых, кредитных и программ обмена автомобиля составляет от 1 829 900 до 2 279 900 рублей.