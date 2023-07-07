Карта «Ретрорейс» появилась в 2ГИС

2ГИС добавил в своем геосервисе карту фестиваля “Ретрорейс” в Музее Транспорта Москвы, который состоится в воскресенье, 9 июля, на Воробьевых горах. Посетители фестиваля смогут узнать точное расположение всех экспонатов Музея Транспорта Москвы на площадке с помощью 2ГИС, а также узнать информацию о каждом экспонате, узнав его историю и посмотрев его изображение в карточке.

Среди экспонатов будут самые массовые пассажирские автобусы времен СССР, самый комфортный советский экскурсионный автобус, грузовые автомобили и троллейбусы, пожарные автоцистерны, а также легендарные легковые автомобили “Москвич” и “Волга”. Например, на фестивале можно будет увидеть легендарный ЗиЛ-158, который послужил основой для создания ЛиАЗ-677, самого популярного городского автобуса в мире. Также будут представлены такие автомобили, как такси ГАЗ-24-04, один из ранних сохранившихся универсалов 1972 года, который был отреставрирован в этом году.

Для удобства посетителей фестиваля будет организован бесплатный трансфер на ретроавтобусах ЛАЗ-695 и ЛиАЗ-677М. 2ГИС поможет узнать точку старта трансфера, а также предоставит информацию о расположении парковок, сцены, экскурсионного бюро, детской зоны, выездного лектория музея, ярмарки и других объектов.

Информацию о фестивале можно найти в мобильных приложениях 2ГИС для Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru. Достаточно ввести запрос “Ретрорейс” в поисковую строку.

Вход на мероприятие бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте Музея Транспорта Москвы.

Программа фестиваля включает в себя следующие мероприятия:

Выставка под открытым небом, где будут представлены экспонаты музея, а также техника приглашенных автоклубов, реставрационных мастерских, частных коллекционеров и музеев-партнеров.

Ралли “На семи холмах”, которое пройдет по широким проспектам и уютным переулочкам Москвы. Это четвертый этап Кубка РАФ и Кубка Гран Тур, главной серии ретроралли в России. В рамках ралли будут проведены специальные зачеты для участия в туристическом формате.

Лекторий, где можно будет узнать об истории дизайна отечественных автобусов и московских трамваев, принять участие в обсуждении книжного клуба и познакомиться с транспортными профессиями. В шатре лектория будут проводиться мастер-классы и турниры по настольной игре “Домино” в атмосфере 1970-х годов. Также будет возможность поиграть в пинг-понг с использованием Ping Tablet.

Гонки на педальных машинках и детские мастер-классы, включая 3D-моделирование, сборку мотора, создание дизайна автомобиля и пластилиновую анимацию с Фиксиками и Бодо Бородо. Дети также смогут принять участие в викторине, организованной ЦОДД, и погонять на педальных машинках от Музея автомобильных историй. Будут доступны также настольные игры от “Мосигры”.

Мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”, основанный на хитах группы “Секрет” и разворачивающийся в Ленинграде 1980-х годов.

Гаражная ярмарка-распродажа “Ленинградский ГаражСейл”, где можно будет приобрести качественные вещи с историей.

Стенд-гараж Авто.ру, где гости смогут пройти увлекательный телеграм-квест и узнать интересные факты об оригинальных автомобилях “Ретрорейса” и Авто.ру. По завершении квеста участники получат возможность выбрать свою машину мечты, припарковать ее в цифровом гараже и выиграть призы, такие как автомобильный охладитель для напитков.

Программа фестиваля также включает различные мероприятия на общей зоне, сцене, лектории и детской зоне. В общей зоне будут доступны экскурсии по коллекции музея и на ретроавтобусе, а также мастер-классы и турниры по домино. На сцене будут представлены музыкальное сопровождение от диджея, выступление артистов мюзикла “Ничего не бойся, я с тобой” и награждение участников ралли. На лектории будут проводиться лекции о дизайне отечественных автобусов и московских трамваев, викторина для детей и родителей, обсуждение книжного клуба и клуб транспортных профессий. В детской зоне дети смогут участвовать в гонках на педальных машинках и посещать различные мастер-классы.

На фестивале также будет гаражная ярмарка-распродажа “Ленинградский ГаражСейл”, где можно будет приобрести уникальные вещи с историей. Кроме того, будет представлен стенд-гараж от Авто.ру, где гости смогут пройти увлекательный телеграм-квест и узнать интересные факты об автомобилях “Ретрорейса” и Авто.ру.

Программа фестиваля будет длиться в течение дня, начиная с утра и продолжаясь до вечера. Расписание включает экскурсии, мастер-классы, лекции, выступления и другие мероприятия. Детская зона и гаражная ярмарка будут работать весь день, предлагая разнообразные активности для маленьких посетителей.

Вход на фестиваль бесплатный, однако требуется предварительная регистрация на сайте Музея Транспорта Москвы.