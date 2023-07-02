В России состоялась официальная презентация бренда Jetour

Гости и зрители, прямой трансляции, ознакомились с концепцией Travel+ и новыми моделями бренда Jetour, которые были представлены на российском рынке.

С момента своего создания в 2018 году Jetour следует стратегии Travel+, которая включает разработку продуктов и предлагает решения для активных путешествий. Эта концепция охватывает различные направления, такие как производство автомобилей, исследования и разработки, цифровые сервисы, комьюнити и другие.

“В рамках концепции Travel+ мы предлагаем клиентам не только продукты и сервисы, а образ жизни. Наша цель – стать одним из лидеров в сегменте SUV, предлагая автомобили для разных сценариев путешествий клиентам по всему миру.” Кэ Чуаньдэн – Заместитель генерального директора “Джетур Авто”

В рамках концепции Travel+ Jetour развивает три продуктовых направления. Первое направление включает семейные путешествия и представлено моделями серии X, включая кроссоверы Jetour X70Plus и Jetour X90Plus. Второе направление – городские путешествия, и здесь особое внимание уделяется стильному дизайну и передовым технологиям, примером чего является Jetour Dashing. Третье направление – автомобили для путешествия по бездорожью, обозначаемые литерой T для внедорожников и литерой P для пикапов. Эти автомобили разработаны для преодоления любых сценариев вождения.

Jetour планирует представить все три продуктовых направления на российском рынке. Первыми моделями, вышедшими на российский рынок, стали кроссоверы Jetour Dashing и Jetour X90Plus. Обе модели созданы в соответствии с концепцией Travel+ и учитывают требования разных категорий покупателей.

Jetour Dashing

Jetour Dashing, городской кроссовер, ориентирован на молодую аудиторию. Его отличает яркий дизайн, передовые технологии и комфортный интерьер. В России он доступен в двух версиях: с 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. и с 6-ступенчатой механической или роботизированной коробкой передач 6DCT, а также с 1,6-литровым двигателем TGDI мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT. Оба варианта обладают отличными динамическими характеристиками и экономичным расходом топлива. Цены на эту модель в России начинаются от 2 339 900 рублей.

Jetour X90Plus

Вторая новинка – семейный кроссовер Jetour X90Plus. Внимание при разработке этой модели было уделено организации пространства. В автомобиле есть просторный салон, большая панорамная крыша и повышенная шумоизоляция, обеспечивающие комфортное путешествие для всей семьи. Для российских клиентов Jetour X90Plus предлагается с двумя вариантами двигателей TGDI: 1,6-литровым мощностью 190 л.с. и 2-литровым мощностью 244 л.с., оба в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT. Цены на эту модель в России начинаются от 3 249 900 рублей.

Кроме того, Jetour планирует расширение модельного ряда. В ближайшее время на российском рынке появится кроссовер Jetour X70Plus, который также отличается просторным салоном и багажником. Также в начале 2024 года будет представлен внедорожник T-2 (Traveler), который будет иметь полный привод, повышенную проходимость, продвинутые технологии и возможность установки дополнительных аксессуаров.

Для обеспечения высокого уровня сервиса, Jetour планирует введение пяти круглосуточных складов запасных частей в различных регионах России. Также компания откроет учебный сертификационный центр в Москве для повышения квалификации технических специалистов дилерских центров Jetour.