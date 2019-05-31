Состоялось торжественное открытие обновленного ДЦ Jaguar Land Rover «Планета Авто» в Челябинске

В Челябинске состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Планета Авто».

Здание центра теперь выполнено в соответствии с передовой дизайн-концепцией ARCH, которая глобально внедряется британским концерном начиная с 2014 года.

Трехэтажное здание дилерского центра общей площадью 1535 м2 располагает просторным шоу-румом в 650 м2, что позволяет разместить до 10 автомобилей Jaguar Land Rover одновременно, включая главную новинку компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE. В демонстрационной зоне площадью свыше 351 м2 расположены сертифицированные автомобили Jaguar и Land Rover с пробегом, реализуемые по программе Approved.

Слесарный цех площадью 489 м2 гарантирует высокое качество исполнения всех необходимых работ. Здесь находится 7 подъемников и 9 постов приемки, каждый из которых позволяет производить весь спектр сервисных услуг. Помимо этого, дилерский центр предлагает один пост интерактивной приемки: клиенты могут контролировать процесс обслуживания лично или посредством специального сервиса Video Capture. Видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

«Планета Авто», как и другие новые и обновленные дилерские центры компании, выполнен в соответствии с дизайн-концепцией ARCH, в рамках которой фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор». Посетителям также доступны конфигуратор, зоны отдыха, продажи аксессуаров и сувенирной продукции и кафе.

Дилерский центр Jaguar Land Rover «Планета Авто» располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 143.