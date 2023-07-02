Помощники автомобилиста в попытке дотянуть до ближайшей заправки

Ночной кошмар каждого водителя – оказаться на дороге с пустым баком. Это может быть неприятной ситуацией, и, что более важно, не всегда зависящей от предусмотрительности человека: никто не может гарантировать наличие заправки на пути. Когда указатель топлива приближается к “красной зоне”, стоит обратиться за помощью. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи автомобилей, рассказали, кто и как может помочь в такой ситуации.

Автомобиль сам по себе

Первым помощником в такой сложной ситуации может стать сам автомобиль, если внимательно следить за его потребностями. В первую очередь стоит избегать резких маневров, ускорений и торможений, а также отключить кондиционер/подогрев и ненужные мультимедийные системы и зарядные устройства. Затем следует обратиться к интеллектуальным системам бортового компьютера: какая комбинация средней скорости и передачи позволит использовать оставшееся топливо наиболее эффективно? Следует помнить, что автомобиль может быть немного “лукавым” – например, положение указателя уровня топлива на самой левой позиции не всегда означает полное отсутствие бензина (обычно еще хватает на несколько десятков километров). Внимательное отношение и забота о своем автомобиле помогут оценить степень проблемы. Если машина теряет мощность, дергается или заглохла, стоит прекратить попытки добраться до заправки самостоятельно.

Смартфон или навигатор

Если топливо быстро убывает, полезно использовать функцию навигатора для отображения ближайших заправочных станций и настроить громкие аудиоуведомления. Иногда заправки находятся неподалеку от дороги, а иногда их можно пропустить из-за деревьев или грузовиков. Работающий в фоновом режиме навигатор поможет заранее решить, когда стоит заправиться, даже если бак наполовину полон, и выбрать предпочитаемую сеть заправочных станций.

Другие водители

Если автомобиль остановился и не может продолжать движение, помощь могут оказать другие водители. Согласно исследованию СберАвто и Rambler&Co, проведенному в мае 2022 года среди 3000 жителей России, 82% россиян, владеющих автомобилем, хотя бы раз оказывали помощь другим водителям на дороге. 63% опрошенных стараются помогать каждый раз, когда замечают человека в беде. Чтобы безопасно попросить о помощи, стоит аккуратно припарковаться, включить аварийную сигнализацию и надеть светоотражающий жилет, а затем сигналами попросить остановиться другой автомобиль, приближающийся сзади. Такая последовательность действий позволит предупредить других водителей о проблеме, а автомобиль не станет причиной дорожно-транспортного происшествия, если его придется оставить на дороге, пока водитель идет искать топливо.

Эвакуатор или техническая помощь

Контакты эвакуационной службы, находящейся поблизости, можно найти в поисковых системах или в местных сообществах социальных сетей. Например, в поисковике можно ввести название ближайшего населенного пункта, а затем в самой популярной группе искать информацию о “эвакуаторе”. Обычно участники сообществ готовы поделиться проверенными контактами по разумной цене. Если автомобиль остановился без топлива на крупной дороге или в городе, можно обратиться в специализированную техническую службу, службу эвакуации или службу подачи топлива. Полный пакет услуг помощи на дороге может включать подачу топлива, эвакуацию автомобиля и консультацию в случае дорожно-транспортного происшествия.