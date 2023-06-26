В России стартовали продажи пикапа Hunter Plus

Changan объявляет о начале продаж в России своего нового пикапа Changan Hunter Plus, который призван изменить представление потребителей о пикапах как об утилитарных автомобилях. Автомобиль доступен для покупки во всех официальных дилерских центрах Changan в России. Changan Hunter Plus предлагается в двух вариантах комплектации: Comfort и Luxe, с ценами, начинающимися от 3 309 900 рублей.

Габариты автомобиля составляют 5350 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1875 мм в высоту. Он оснащен рамной конструкцией, подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой BorgWarner, комфортабельной задней пружинной подвеской, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF и широким спектром умных электронных помощников.

Пикап Hunter Plus оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, мощностью 226 л.с. и максимальным крутящим моментом 390 Нм, достигаемым при 1900 оборотах в минуту. Для обеспечения проходимости автомобиля имеется дорожный просвет в 225 мм, короткие свесы и углы въезда и съезда, равные 28 и 26 градусам соответственно.

Экстерьер автомобиля включает светодиодную оптику, включая фары головного света, габаритные огни, противотуманные фары и дневные ходовые огни, а также динамические указатели поворота и повторители сигнала поворота, интегрированные в боковые зеркала заднего вида. Фронтальные фары оборудованы функцией отложенного выключения Follow me home, а боковые фары освещаются автоматически при поворотах. Окна окружены серебристой окантовкой, а на крыше установлены рейлинги. Для удобства посадки и высадки имеются боковые подножки, а завершает образ Changan Hunter Plus двухцветные легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Интерьер автомобиля, текстура отделки и его оснащение выделяют Changan Hunter Plus из массового сегмента пикапов и подчеркивают его принадлежность к более высокому классу. Мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по высоте оснащено адаптивным электроусилителем. Кресла отделаны перфорированной экокожей, которая также используется в отделке панели приборов и дверных карт. Бортовой компьютер оснащен цветным 7,5-дюймовым дисплеем, а в автомобиле также установлен интегрированный видеорегистратор, который снимает видео в формате HD и помогает избежать спорных ситуаций на дороге.

Мультимедийно-развлекательный центр представлен сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, Bluetooth-модулем, возможностью синхронизации со смартфонами, функцией Hands Free с шумоподавлением и акустической системой с шестью мощными динамиками и системой голосового управления.

Автомобиль оснащен электростеклоподъемниками всех дверей с функцией одного касания и дистанционного управления. Водительское кресло регулируется в шести направлениях, а переднее пассажирское кресло – в четырех направлениях. В салоне также доступны розетка 12 В и 3 порта USB.

В плане безопасности автомобиль оснащен передними подушками безопасности, энергопоглощающей рулевой колонкой, электронными системами контроля сцепления и экстренного торможения, функцией слежения за полосой движения, системой курсовой устойчивости и антиблокировочной системой тормозов с распределением тормозных усилий. Кроме того, пикап оснащен ассистентами при движении на склоне (HDC и HHC), системой кругового обзора 360°, датчиками парковки, освещенности, дождя и давления в шинах.

Дополнительный комфорт обеспечивают центральный замок с дистанционным управлением, бесключевой доступ в салон и функция запуска двигателя клавишей, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз и климат-контроль с функцией очистки и ионизации воздуха FOREST AIR. Changan Hunter Plus также оснащен интеллектуальным SMART-ключом, который позволяет дистанционно управлять рядом функций автомобиля, включая запуск двигателя и поиск автомобиля на парковке.

В комплектацию Luxe входят боковые подушки безопасности и электрорегулировка передних сидений с функцией обогрева.

Появление этой новой модели, ставшей 13-й в линейке продуктов Changan в России, позволяет бренду привлечь новую аудиторию потребителей, увеличить спрос и укрепить свои позиции на российском рынке. Changan предоставляет оригинальную заводскую гарантию на свои автомобили, в том числе на новый пикап Hunter Plus, которая составляет 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.