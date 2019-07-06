Продажи Ford Transit увеличились на 5% в первом полугодии 2019 года

Компания Ford Sollers сообщает, что продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit в первом полугодии 2019 года составили 5082 единиц, что на 5% превышает результаты аналогичного периода 2018 года.

Все больше клиентов делают выбор в пользу Ford Transit, тем самым подтверждая его лидерство в сегменте коммерческих моделей грузоподъемностью до 2 тонн, где его доля по итогам первого полугодия составила 67%. Самым результативным месяцем года стал март, всего в этом месяце было продано 1158 автомобилей Ford Transit.

Сейчас покупатели смогут приобрести автомобиль по возобновленной государственной программе субсидирования лизинга коммерческого автотранспорта. Субсидия в 10% от стоимости автомобиля, обеспечиваемая программой, может суммироваться с выгодой по собственным программам автопроизводителя. Так суммарная выгода при единоразовом приобретении двух автомобилей Ford Transit по программе «Бонус за Лизинг» с учетом выгоды по программе Гос.Лизинг может составлять от 750 000 рублей.

C выгодой по государственной программе субсидирования лизинга можно приобрести любой автомобиль из широкой гаммы модификаций, представленных цельнометаллическим фургоном с различной высотой крыши и колесной базой, автобусами различного назначения, базовыми шасси с короткой, средней или сверхдлинной базой, грузоподъемностью от 546 до 2753 кг, а также готовыми к эксплуатации шасси с различными надстройками и автомобилями специального назначения. Все модификации Ford Transit оснащаются надежным и экономичным турбодизелем объемом 2,2 л (125-155 л.с.) и 6-ступенчатой МКП.

Государственная программа субсидирования лизинга предусматривает единовременную скидку в 10% на авансовый платеж при приобретении в лизинг коммерческого или грузового автотранспорта, но не более 500 000 рублей на один автомобиль. Согласно условиям программы, субсидируется только покупка нового автотранспорта, который ранее не стоял на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла, что позволяет предлагать российским покупателям современный продукт, адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Все Ford Transit оснащаются надежными и экономичными турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).