Погнали в «Chery Тур!

CHERY объявляет о начале масштабного летнего конкурса фотографий и историй о приключениях на автомобилях марки.

В конкурсе «CHERY ТУР» могут принять участие как владельцы любой модели марки, так и поклонники бренда. Победители определяются в конце каждого летнего месяца. Призовой фонд из 42 позиций – от термокружек и до электросамокатов – предоставлен банком-партнером ООО «Драйв Клик Банк».

Для участия в конкурсе необходимо войти в Telegram-бот конкурса @cherytourbot и получить задание сделать оригинальное фото с участием автомобиля CHERY, опубликовать его в любой социальной сети и отметить хэштегом #CHERYтур. Это несложное задание относится к категории EASY. В категории PRO необходимо рассказать историю путешествия на автомобиле CHERY и сопроводить ее фото. Самой увлекательной и познавательной является категория EXTRA – она подойдет тем, кто умеет видеть оригинальное в банальном и мыслит нестандартно.

«Люди, которые считают, что в их жизни серые будни, просто не хотят «включать свет» и запускать калейдоскоп событий в своей жизни. Вы давно смотрели в небо и наблюдали за проплывающими облаками? А пробовали проехаться, пройтись по своему городу и при этом представлять себя туристом, и словно видеть это впервые? А что вам мешает поехать на работу другим маршрутом? Для кого-то это прозвучит банально, но результат невозможно получить, если ничего не делать». Амбассадор Chery и трэвел-блогер Евгения Юркина

В конце каждого летнего месяца будут определяться 14 победителей путем генератора случайных чисел. Чем выше категория конкурса, тем значимей подарок. Призовой фонд включает в себя: рюкзаки, фонари, термокружки, часы GARMIN, электрогрили TEFAL, автохолодильники и электросамокаты.