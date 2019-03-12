Vito Life – новый вместительный минивэн от Mercedes-Benz

Насколько же удобно, когда в семье есть минивэн. А если это Mercedes-Benz, то вкупе вы получаете удовольствие от вождения и набор современных систем безопасности.

Mercedes-Benz Vito Life сочетает в себе практичность полного привода и восьми посадочных мест, экономичность микроавтобуса с дизельным двигателем, стиль качественных декоративных элементов и привлекательную стоимость владения.

Микроавтобус Vito Life оборудован мощным дизельным двигателем 190 л.с. и постоянным полным приводом. Многочисленные системы помогут водителю и пассажирам превратить любую, даже самую ординарную поездку в прекрасное путешествие. Активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, две сдвижные двери с электроприводом, автомагнитола Audio 15, рейлинги на крыше, система освещения ILS – все это слагаемые отличной поездки. Прибавьте сюда эффектные оклейку, и функциональные накладки на пороги и колёсный диски 19 дюймов.

В стоимость автомобиля уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года. Рекомендованная розничная стоимость Mercedes-Benz Vito Life – 4 860 000 рублей.