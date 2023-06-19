Sollers запускает специальные программы на приобретение автомобилей

Компания Соллерс объявляет о запуске маркетинговых программ для своих клиентов, нацеленных на приобретение автомобилей Sollers.

В рамках этих программ предоставляется возможность сэкономить до 470 тысяч рублей при покупке автомобиля в кредит или в лизинг.

С использованием специальных программ под названием «Бонус за кредит» и «Бонус за лизинг» вы можете сэкономить до 400 тысяч рублей при приобретении цельнометаллических фургонов Sollers Atlant с базами средней и длинной длины, а также до 470 тысяч рублей при выборе любой модификации Sollers Argo.

Стоимость Sollers Atlant с базой средней длины и стандартной комплектацией составляет 2 млн 824 тысячи рублей, а Sollers Argo с кузовом, имеющим стальные борта и тент, будет стоить 2 млн 79 тысяч рублей.

Также для других версий коммерческих автомобилей Sollers действуют специальные условия. При покупке в кредит или в лизинг вы также можете получить потенциальную выгоду в размере 220 тысяч рублей.

Указанные специальные предложения на приобретение автомобилей Sollers будут действительны с 16 июня по 31 августа 2023 года.

Sollers Atlant и Sollers Argo предлагают лучшую в своем классе экономику владения среди легких коммерческих автомобилей на российском рынке. Сборка автомобилей Atlant и Argo началась в ноябре 2022 года на производственных площадках «Соллерс Алабуга» и «Соллерс Карго».

Автомобили Sollers можно приобрести в 65 дилерских центрах, расположенных в 49 городах России.