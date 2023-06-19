Росспецмаш, Авито Спецтехника и представители стройтехники обсудят итоги первого полугодия

27 июня 2023 года состоится онлайн-конференция “Дело Техники”, организованная платформой Авито Спецтехника, специализирующейся на рынке строительной техники в России. Мероприятие будет собирать представителей Росспецмаш, производителей и дилеров, чтобы обсудить новые тенденции и результаты первого полугодия на рынке стройтехники.

Один из выступающих на конференции будет Вячеслав Пронин, заместитель директора Росспецмаш. Он поделится достижениями российского строительного машиностроения и обозначит вызовы, стоящие перед производителями в новой экономической ситуации.

Представитель аналитической компании ID Marketing представит данные о продажах и импорте строительной техники в России. Спикеры от ведущих отечественных компаний, таких как ООО “Агро-Строительные Технологии” и UMG, расскажут о современных подходах к маркетингу строительной техники. Представители Авито Спецтехника поделятся аналитическими данными о спросе и предложении на их площадке, а также расскажут о возможностях онлайн-продвижения для продавцов спецтехники. В ходе онлайн-трансляции участники смогут задать вопросы выступающим.

“Российский рынок строительной техники находится в стадии изменений. С учетом появления новых игроков на рынке компаниям необходимо не только расширять свою модельную линейку, но и активно продвигать свою продукцию. Мы замечаем увеличенный интерес к покупке техники онлайн, и мы стремимся развивать эту отрасль. Мероприятия, подобные предстоящей конференции, позволяют обмениваться опытом и находить новые возможности для роста индустрии. Авито Спецтехника не только предоставляет площадку для таких диалогов, но и предлагает различные инструменты для стимулирования продаж дилеров и производителей.