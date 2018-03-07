Разложил и поехал. Новинки от MINI. 11

В преддверии долгожданного летнего сезона MINI представляет новую версию фирменных складных велосипедов.

Универсальный складной велосипед MINI всегда можно взять с собой: нескольких движений достаточно, чтобы сложить его и убрать в багажник автомобиля. Комфортное и безопасное передвижение на двухколесном MINI доставит настоящее удовольствие от любого дорожного приключения, будь то короткая поездка по городу или экскурсия по сельской местности.

Функциональность и дизайн.

Гармоничное сочетание гибкой функциональности и современного дизайна делает новые складные велосипеды MINI уникальным средством передвижения. Они отличаются необычным механизмом, который за доли секунды позволяет сложить и разложить раму, выполненную из высококачественного и сверхлегкого алюминия.

Это означает, что велосипед может быть быстро и легко уменьшен в несколько раз и без труда помещен в специальную сумку-чехол. Темно-серая рама в матовом оттенке с серебряными акцентами в паре с «крылатым» логотипом MINI придают ему неповторимый и современный вид. Сиденье и рукоятки руля, выполненные из кожи в коньячном цвете, придают дизайну особый шарм и лаконично довершают образ модели.

Технические особенности.

Мягкое кожаное сиденье, 8 передач и 20-дюймовые колеса делают велосипед особенно комфортным в управлении, а благодаря легкой алюминиевой раме он весит всего лишь 11 кг. Специальное тефлоновое покрытие защищает цепь от появления ржавчины и въевшейся грязи и делает поездку максимально приятной при любой погоде. Функцию защиты от грязи и брызг традиционно выполняют специальные крылья, расположенные в передней и задней части велосипеда.

Новый складной велосипед MINI и другие полезные аксессуары, среди которых фонарь MINI Bike, доступны во всех официальных дилерских центрах MINI, а также на сайте. Стоимость велосипеда составит 49 690 рублей.