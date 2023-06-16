Как вы считаете, вам подойдет электромобиль?

В настоящее время электромобили все чаще встречаются на дорогах. Согласно исследованию, проведенному совместно СберАвто, сервисом для онлайн-покупки и продажи автомобилей, и Rambler&Co, 42% россиян готовы рассмотреть покупку автомобиля на аккумуляторных батареях. Однако, кто же на самом деле больше всего подходит к стилю жизни электромобиля? Эксперты СберАвто составили чек-лист, который поможет автолюбителям определить, стоит ли им выбирать новый вид транспорта.