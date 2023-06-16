Как вы считаете, вам подойдет электромобиль?

В настоящее время электромобили все чаще встречаются на дорогах. Согласно исследованию, проведенному совместно СберАвто, сервисом для онлайн-покупки и продажи автомобилей, и Rambler&Co, 42% россиян готовы рассмотреть покупку автомобиля на аккумуляторных батареях. Однако, кто же на самом деле больше всего подходит к стилю жизни электромобиля? Эксперты СберАвто составили чек-лист, который поможет автолюбителям определить, стоит ли им выбирать новый вид транспорта. Если вы стремитесь к рациональному расходованию средств, то электромобили будут дешевле в эксплуатации по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Электричество стоит дешевле, а сами электромобили не требуют замены расходных материалов, таких как свечи и ремни, которые необходимы для традиционных автомобилей. Некоторые компоненты, например, тормозные колодки, изнашиваются гораздо медленнее и требуют замены реже.Автомобиль нужен для стандартных маршрутов и расстояний. Электромобиль идеально подходит для ежедневных задач. Он подходит для автолюбителей, предпочитающих планировать свои действия заранее. Использование электромобиля в повседневных целях позволяет полностью оценить все его преимущества (экономичность, комфорт, экологичность и другие), не сталкиваясь с проблемами, связанными с ограниченным зарядом батареи и недостаточной инфраструктурой для зарядки.Комфорт является важной характеристикой автомобиля. Электромобили обладают плавным разгоном, и в их салонах заметно тише, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Это создает совершенно новый уровень комфорта как для водителя, так и для пассажиров. Крупные автопроизводители все больше сосредотачивают свое внимание на разработке электромобилей, поэтому передовые опции комфорта в первую очередь будут появляться именно на них.У вас есть загородный дом или отдельный гараж. Несмотря на то, что в крупных городах появляется все больше зарядных станций для электромобилей, наличие личной и отдельной розетки гарантирует отсутствие беспокойства о заряде батареи. Исследование СберАвто и Rambler&Co показывает, что каждому пятому россиянину не хватает общедоступной зарядной инфраструктуры. Своя зарядная станция не только устраняет эти проблемы, но также экономит время, так как автомобиль можно зарядить ночью.Вы считаете, что безопасности не бывает слишком много. Электромобили в некоторых аспектах безопаснее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: у них ниже риск возгорания после аварии, а также меньше "составных частей", которые могут выйти из строя. Благодаря нижнему центру тяжести, электромобили легче управлять в нестандартных ситуациях, и вероятность переворота во время аварии ниже. Крупные автопроизводители также активно разрабатывают технологии для повышения безопасности в электромобилях.Вам важен ваш личный вклад в экологическую ситуацию. Отсутствие вредных выбросов от электромобилей позволяет снизить загрязнение воздуха и смягчить последствия изменения климата. Покупка только одного электромобиля не приведет к существенным изменениям, но она позволит вам внести свой вклад в общую проблему.Вы открыты для нового опыта. Электромобили обладают рядом преимуществ, которые делают их практичным и привлекательным выбором на рынке. Однако они также предлагают совершенно новый опыт владения автомобилем. Они привносят новые привычки, эмоции и соответствуют последним модным тенденциям. Таким образом, электромобиль может открыть перед вами целый мир новых эмоций и впечатлений.