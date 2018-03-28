Toyota Avensis уходит в отставку 4

На предприятии Toyota Manufacturing UK прекращено производство Avensis.

Прямого наследника у модели нет, а поскольку британский завод был единственным, где выпускали Avensis, то историю модели можно считать завершенной. Теперь в Англии Toyota производит только хэтчбеки Auris, пишет издание «Авторевю».

Первый Avensis дебютировал в 1997 году и пришел на смену модели Carina E, причем новую модель разрабатывали в основном для европейского рынка, а в Японию даже поставляли машины британского производства.

За все время свет увидели три поколения Авенсиса, последнее оказалось долгоиграющим: машину представили в 2008 году, и с тех пор она пережила две модернизации. Но сегмент D+ на европейском рынке сжимается уже много лет. Как сообщает Автостат, пик продаж Toyota Avensis пришелся на 2004 год, когда удалось реализовать 143 тыс. машин, хотя Passat в том же году разошелся тиражом 228 тыс. экземпляров. С тех пор спрос на Avensis сжался многократно: в прошлом году продано только 25 тысяч машин против 183 тысяч Пассатов. Поэтому в Toyota приняли решение убрать модель из гаммы.

Кстати, с российского рынка Avensis ушел еще в 2012 году, проиграв внутреннюю конкуренцию локализованной Camry. По данным издания Autocar, в Toyota еще не приняли решение о замене Авенсиса. Эту функцию могла бы взять на себя Toyota Camry, но информации о выводе этой модели на европейский рынок пока нет. Зато есть вероятность, что частичным наследником станет седан Toyota Corolla нового поколения, который ожидается уже этим летом. Даже нынешняя Corolla по размерам мало уступает Авенсису (длина – 4620 против 4750 мм, ширина – 1775 против 1810 мм), а новая должна стать еще крупнее. Сейчас Corolla продается лишь в нескольких странах Старого Света (в основном это Восточная Европа), не сильно пересекаясь с Авенсисом. А заменой универсалу станет будущий грузопассажирский вариант нового Auris.