Changan объявляет комплектации и цены кроссовера UNI-T Changan UNI-T

Автомобиль доступен в двух вариантах комплектации: Luxe и Tech. Заказать новинку можно во всех официальных дилерских центрах Changan по всей стране.

Модель Changan UNI-T представляет собой гармоничное сочетание кроссовера и “hot-hatch”, объединяющее лучшие качества обоих классов. Этот переднеприводный кросс-купе имеет размеры 4515х1870х1565 мм и колесную базу 2710 мм. Вариант снабжен мощным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 167 лошадиных сил. Силовой агрегат работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным “мокрым” сцеплением.

Автомобиль в комплектации Luxe оснащен светодиодным освещением, включая габаритные и дневные ходовые огни, указатели поворота и интегрированные повторители сигналов поворота в боковых зеркалах. Диодные фары имеют функцию отложенного выключения “Follow Me Home”. Безрамочная решетка радиатора имеет обратный угол сопряжения с капотом. Стильный силуэт автомобиля подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, высокая линия кузова и легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов. Кроме того, кросс-купе оснащен скрытыми дверными ручками с автоматическим выдвижением на передних дверях, а также задними рукоятками дверей, окрашенными в черный глянец.

Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем может регулироваться по вылету и высоте, а его отделка выполнена из высококачественной экокожи. Мягкая комбинированная обивка панели приборов и дверей дополнена стильной контрастной строчкой. Приборная панель представлена в виде многоцветного графического дисплея диагональю 10,3 дюйма, на котором отображаются важные данные автомобиля. Центральная консоль оснащена двумя подстаканниками, а передний подлокотник содержит охлаждаемый отсек для хранения. Электромеханический люк с функцией антизажима управляется с помощью дистанционного управления.

Changan UNI-T

Мультимедийно-развлекательная система включает 10,3-дюймовый сенсорный дисплей и может быть синхронизирована с смартфоном через CarPlay или MirrorLink. В качестве дополнительной функции, UNI-T имеет систему голосового управления, а также Hands Free с функцией шумоподавления. Для создания атмосферы во время поездки предусмотрена мощная акустическая система с шестью динамиками, а два USB-слота предоставляют возможность подключения и зарядки дополнительных мобильных устройств.

Эргономичное водительское кресло регулируется по шести направлениям, а сиденье переднего пассажира – по четырем. Комфорт на заднем ряду обеспечивается центральным подлокотником с подстаканниками, центральным воздуховодом для климатической системы и индивидуальной светодиодной подсветкой. Кроме того, задние сиденья могут быть складываться в пропорции 40/60.

UNI-T также оснащен функцией бесключевого доступа в салон и запуска двигателя клавишей, датчиками парковки, освещения и давления в шинах, а также круиз-контролем и камерой заднего вида. Дополнительную защиту для водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, ассистенты при движении на склоне, система защиты от опрокидывания, электронные системы контроля сцепления и экстренного торможения.

В комплектации Tech, внешний вид кросс-купе отличается наличием 20-дюймовых легкосплавных колесных дисков, стильной глянцевой окантовки боковых окон черного цвета и патрубков выхлопной системы. Вместо электромеханического люка, в крыше установлено роскошное панорамное остекление. Боковые зеркала заднего вида имеют функцию автоматического складывания, а дверь багажного отделения оснащена электроприводом с функцией памяти для высоты открытия.

Changan UNI-T

В максимальной комплектации, климат-контроль дополнен функцией интеллектуального анализа внутрисалонного воздуха и системой ионизации FOREST-AIR. Дополнительные функции комфорта включают беспроводную зарядку для смартфона, дистанционный запуск двигателя, датчик дождя и автоматическое управление дальним светом. Передние сиденья обогреваются, а водительское кресло оснащено электрорегулировкой поясничного упора. Кресло переднего пассажира может быть электрорегулируемым в четырех направлениях.

Для упрощения маневрирования и парковки, “старшая” версия UNI-T оснащена камерой заднего вида с динамической разметкой, а также дополнительными четырьмя камерами, обеспечивающими обзор 360°. Количество парковочных радаров увеличено до 12, и доступна система автоматической парковки.

Название комплектации “Tech” отражает наличие различных “умных” систем в модели. Интеллектуальный круиз-контроль дополнен системой контроля рядности движения, что позволяет автомобилю осуществлять автономное движение (Traffic Jam Assist). Предиктивные системы активной безопасности снижают риск для пассажиров, а боковые шторки безопасности обеспечивают дополнительную защиту.

Цена кросс-купе Changan UNI-T в комплектации Luxe начинается от 2 719 900 рублей, а комплектация Tech стартует от 2 819 900 рублей. Автомобиль доступен для заказа в любой из 140 официальных точек обслуживания и продаж дилерской сети Changan в России.

UNI-T стала 12-ой моделью в линейке продуктов Changan на российском рынке. На каждую модель Changan предоставляется оригинальная заводская гарантия на 5 лет или 150 000 км.