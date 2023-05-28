CHERY объявляет о своем партнерстве с федеральным проектом “Чистый воздух”

Компания CHERY, следуя экологическому пути развития, объявляет о своем партнерстве с федеральным проектом «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». Это сотрудничество связано с началом продаж гибридного кроссовера TIGGO 8 PRO e+ в России. CHERY выбрала эту модель для плавного перехода поклонников бренда и сторонников экологического образа жизни с традиционных бензиновых транспортных средств на альтернативные источники энергии.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в различных городах России проводятся масштабные изменения на промышленных предприятиях и организуются экологические акции для населения. CHERY будет поддерживать эту инициативу, предоставляя призовой фонд, направленный на сохранение окружающей среды и снижение негативного влияния на здоровье людей.

Партнерство CHERY с проектом «Чистый воздух» в России является частью глобальной стратегии компании по охране окружающей среды и развитию корпоративной социальной ответственности. В апреле на Шанхайском автомобильном салоне компания объявила о создании общественного фонда Green Public Welfare Fund. Средства от каждого проданного автомобиля будут поступать в фонд Green Public и использоваться для улучшения окружающей среды и оказания гуманитарной помощи социально уязвимым группам населения.

«Необходимость снижения уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух — недооценённая проблема среди населения страны. Осознание масштаба есть у руководства страны, но важно чтобы экологической повестке придерживался каждый из нас. Своим партнёрством мы хотим поддержать и ускорить осведомленность россиян в необходимости ведения экологичного образа жизни» – заместитель директора АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Антон Ганжа

«Для нас важно, что в России увеличивается число компаний придерживающихся принципов устойчивого развития. Федеральный проект «Чистый воздух» развивает и поддерживает инициативы по повышению экологической сознательности среди россиян. Компания CHERY является нашим первым автомобильным партнёром, поддерживающим Всероссийскую акцию «Выбираю чистый воздух», — заявила руководитель проекта отдела организационного сопровождения федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Юлия Тимофеева.

С 27 мая по 22 сентября 2023 года в России будет проводиться II Всероссийская акция под названием “Выбираю чистый воздух”. Цель акции – побуждать участников использовать экологически чистые способы передвижения в повседневной жизни, такие как ходьба, бег, самокаты, велосипеды, ролики, а также электро- или гибридные автомобили.

Участники акции будут записывать пройденные ими километры в любом удобном для них фитнес-приложении, и результаты будут суммироваться с результатами других участников из того же города. По завершению акции будут определены победившие города и их жители, которые получат ценные призы.

В прошлом году акция “Выбираю чистый воздух” собрала около 2,5 миллиона участников из разных городов России. Благодаря выбору альтернативных способов передвижения, эти жители суммарно прошли 869 123 “чистых” километров.