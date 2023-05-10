Дилерские центры Suzuki подтвердили уровень “икуса”: 戦

На дилерской конференции Suzuki Russia были объявлены основные приоритеты работы на 2023 год, а также обсуждены результаты прохождения Suzuki Service Qualification System (SSQS) – системы стандартов мирового уровня, которая соответствует высоким требованиям качества сервиса и технического обслуживания автомобилей.

Онлайн-конференция, организованная официальными дилерами и дистрибьюторами Suzuki в России, была посвящена обсуждению результатов финансового года и проведена под лозунгом 戦 “икуса” – японского иероглифа, символизирующего “битву, сражение” и ставшего эмблемой 2022 года в Японии.

Операционный директор ООО “СУЗУКИ МОТОР РУС”, Ирина Зеленцова, представила основные направления работы на 2023 год, которые будут ключевой философией развития бренда в свете современных вызовов автомобильного рынка. Они включают:

Сохранение присутствия бренда Suzuki на рынках России, Казахстана и Беларуси;

Адаптация к новым вызовам и создание основы для дальнейшего развития;

Основное внимание на клиента.

Важной частью конференции стало информирование дилеров о результатах сертификационной программы Suzuki Service Qualification System (SSQS), которая представляет собой стандартизированную систему мирового уровня, разработанную в Японии и предназначенную для оценки качества работы механиков.

SSQS представляет собой глобальный стандарт, который способствует повышению качества клиентского сервиса. С его помощью дистрибьюторы Suzuki могут оценить работу механиков и, исходя из результатов, улучшить содержание и методы обучения. Механики, в свою очередь, получают возможность не только повысить свою квалификацию, но и оценить свои знания и навыки по международным критериям, что значительно стимулирует их обучение.

SSQS состоит из четырех уровней: Basic, Bronze, Silver и Gold, причем последовательность их получения строго регламентирована. Переход на следующий уровень возможен только после успешного прохождения предыдущего.

Уровень Basic предоставляет знания о общей структуре автомобиля, технологиях ремонта и технического обслуживания автомобилей Suzuki, а также о работе с технической документацией.

Уровень Bronze позволяет эксперту применять соответствующие технологии ремонта, обеспечивать безопасность и поддерживать отношения с клиентом на практике.

Уровень Silver дает возможность применять базовые навыки диагностики автомобиля и ремонта ходовой части.

Финальный уровень Gold, помимо вышеперечисленного, позволяет диагностировать и ремонтировать все ключевые узлы и системы автомобиля.

Для достижения определенного уровня механик должен пройти несколько этапов. Вначале он проходит электронные курсы на учебном портале ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС», затем следует очное обучение и сертификационный экзамен. Письменный экзамен оценивает знание устройства автомобиля и его эксплуатации, необходимое для предоставления высококачественного обслуживания. Практическое задание направлено на оценку качества и скорости работы механика при обслуживании реальных автомобилей. После успешного завершения практического задания и тестирования механику присваивается соответствующий уровень, и ему выдается сертификат международного образца, не имеющий срока действия.

Экзамены проводятся техническим тренером ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС», который обладает квалификационными сертификатами международной системы SSQS в области проведения экзаменов.

В 2022 году процесс сертификации по системе Suzuki Service Qualification System (SSQS) проводился с февраля по декабрь. На данный момент ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» подтвердила соответствующие уровни SSQS следующим специалистам официальных дилерских центров:

Уровень Gold: Форсаж (Санкт-Петербург), Первый Дилерский центр (Нижний Новгород).

Уровень Silver: Глобус (Тамбов), Форсаж (Санкт-Петербург), Виста (Тула).

Уровень Bronze: Автомир Дмитровское (Москва), Башавтоком (Уфа), Автомир (Екатеринбург), Автотракт (Владимир), Первый Дилерский центр (Нижний Новгород), Автополе (Санкт-Петербург), Арконт (Волгоград), Акос (Набережные Челны), Медведь Сервис (Красноярск), Аларм Моторс Коломяжский (Санкт-Петербург), Виста (Тула), Румос (Тверь), Форсаж (Санкт-Петербург), Автомир (Самара), Навигатор Авто (Ижевск), СИМ Введенского (Москва), Автогермес 44 (Москва), Драйв Моторс (Минск).

Уровень Basic: Драйв Моторс (Минск), СИМ Введенского (Москва), Первый Дилерский центр (Нижний Новгород), Навигатор Авто (Ижевск), Омега Моторс (Мурманск), Автомир (Архангельск), Автомир (Саратов), Автополе (Санкт-Петербург), Премьер Авто (Смоленск), Аларм Моторс Юго-Запад (Санкт-Петербург), Румос (Тверь), Автомир Дмитровское (Москва), Башавтоком (Уфа), Форсаж (Санкт-Петербург).

Компания «СУЗУКИ МОТОР РУС» поздравляет коллег с успешной сдачей экзамена!