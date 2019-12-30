Все гражданские самолеты в России могут переименовать

Все гражданские самолеты в России могут переименовать
30 декабря 14:11 2019

В России могут создать единое название для всех авиалайнеров отечественного производства, уже выпущенные самолеты могут переименовать, сообщает РИА Новости

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона», – сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, в стране планируется создать единую линейку самолетов под единым названием, информирует РИАМО.

Он подчеркнул, что такая практика принята на рынке гражданской авиации в мире. Все компании, которые выпускают самолеты, обычно рано или поздно приходят к данной практике.

Слюсарь отметил, что решение по данному вопросу еще не принято. Инициативу обсуждают, идет дискуссия.

«Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ», – добавил генеральный директор ОАК.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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