На международном автосалоне в Шанхае представлены три новинки Omoda и Jaecoo

На международном автосалоне в Шанхае представлены три новинки Omoda и Jaecoo
19 апреля 20:11 2023

Состоялась официальная премьера марки городских внедорожников Jaecoo и двух моделей Jaecoo 7 и Jaecoo 9

В рамках ХХ международного Шанхайского автосалона представлены три новинки OMODA и JAECOO, которые продемонстрировали новые тренды в автомобильной отрасли, объединившие в себе эстетику дизайна и передовые технологии. 

Посетители автосалона впервые увидели первую полностью электрическую модель OMODA C5 e-QUA. Одновременно дебютировала совершенно новая марка городских внедорожников JAECOO, чья продукция адресована аудитории с утонченным вкусом. Два новых автомобиля JAECOO 7 и JAECOO 9, которые были представлены в Шанхае, могут предложить поистине первоклассный опыт вождения. 

В России в рамках развития дилерской сети OMODA до конца 2023 года автомобили JAECOO планируется представить в 120 шоурумах: в 100 дилерских центрах, объединяющих марки OMODA и JAECOO, и 20 самостоятельных шоурумах JAECOO.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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