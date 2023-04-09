На Tesla подан федеральный иск

На Tesla подали коллективный иск из-за предполагаемого вторжения в частную жизнь

В пятницу владелец Tesla Model Y из Калифорнии подал потенциальный коллективный иск, обвиняя автопроизводителя в нарушении конфиденциальности клиентов.

Иск в окружной суде США был подан после того, как Reuters сообщила в четверг, что группа сотрудников Tesla приватно обменивались через внутреннюю систему обмена сообщениями иногда крайне личными видео и изображениями, записанными камерами автомобилей клиентов с 2019 по 2022 год.

В иске, поданном Генри Йе, жителем Сан-Франциско, который является владельцем Model Y Tesla, утверждается, что сотрудники Tesla могли получать доступ к изображениям и видео для своего «безвкусного и вредоносного развлечения» и «унижения тех, кто был скрытно записан».

«Как и любой другой человек, г-н Йе возмущен идеей того, что камеры Tesla могут использоваться для нарушения конфиденциальности его семьи, которую законы штата Калифорния бережно защищают», заявил Джек Фитцджеральд, представляющий интересы Йе, в заявлении для Reuters.

«Тесла должна быть привлечена к ответственности за эти вторжения и за то, что она неверно представила ему и другим владельцам Tesla свою слабую политику конфиденциальности», сказал Фитцджеральд.

Иск утверждает, что поведение Tesla «особенно грубое» и «крайне оскорбительное».

Он говорит, что Йе подает жалобу «против Tesla от своего имени, а также от имени потенциальных пострадавших и широкой общественности». Жалоба говорит, что группа истцов будет включать лиц, которые владели или арендовали Tesla в течение последних четырех лет.

Reuters сообщила, что некоторые сотрудники Tesla могли видеть, как клиенты: «стирают белье и делают что-то очень личное. Мы могли видеть и их детей», – агентство со ссылкой на бывшего сотрудника.

«Действительно, интерес родителей к конфиденциальности их детей является одним из самых фундаментальных прав, которое признает общество», – говорится в иске.

В иске требуется от суда «запретить Tesla заниматься своим неправомерным поведением, в том числе нарушением конфиденциальности клиентов и других людей, а также возместить реальные и штрафные убытки».