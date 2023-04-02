Мировая премьера Mercedes-Maybach EQS

Первая полностью электрическая серийная модель традиционного люксового бренда

Будет представлен в понедельник, 17 апреля 2023 г., в 14:00 (CEST) на онлайн-платформе Mercedes me media и перед живой аудиторией в Auto Shanghai в Китае.

Мировая цифровая премьера на https://media.mercedes-benz.com/maybach-eqs-suv будет доступна в виде видео по запросу.

Внедорожник Mercedes-Maybach EQS 680 (предварительные данные: комбинированная потребляемая мощность: 24,4-22,5 кВтч/100 км; выбросы CO2 : 0 г/км) устанавливает новые стандарты в эпоху электромобильности. Он основан на технологии внедорожника EQS от Mercedes-EQ и сочетает ее с эксклюзивностью бренда Maybach, чтобы обеспечить абсолютно первоклассные впечатления от вождения на электричестве. Параллельно с шоу в Шанхае фильм о цифровой мировой премьере будет представлен публике и мультипликаторам на медиа-платформе Mercedes me и многочисленных каналах Mercedes-Benz на YouTube, LinkedIn и Twitter. Представители средств массовой информации получат более обширную информацию и услуги о средствах массовой информации Mercedes me, включая исчерпывающие материалы для прессы, такие как видео, фотографии, графические изображения и тексты для прессы.

Данные по потреблению электроэнергии и запасу хода являются предварительными и были определены внутри компании в соответствии с методом сертификации «Процедура испытаний WLTP». До сих пор нет ни подтвержденных данных от официально утвержденной испытательной организации, ни одобрения типа ЕС, ни сертификата соответствия официальным данным. Возможны расхождения между заявленными цифрами и официальными цифрами.