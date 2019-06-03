УАЗ «Белозор» – уникальная военная модель советских времен

Ульяновский автозавод продолжает вспоминать об уникальных моделях советских времен. Одна из них – командно-штабная машина (КШМ) с индексом Р-125 Б «Белозор», построенная на базе УАЗ-469 для радиосвязи командиров частей и главнокомандующих сухопутных войск.

Стандартный экипаж КШМ состоял из трех человек — командира, радиста и водителя, а радиоаппаратуру, которая ставилась на эту машину «по умолчанию», выпускал тамбовский завод «Сигнал».

Электропитание средств связи обеспечивалось двумя способами. В движении – от генератора отбора мощности, на стоянке – от автономной бензоэлектрической установки. В крайних случаях использовались резервные аккумуляторы, подзаряжаемые через специальное устройство от бортовой сети автомобиля.

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