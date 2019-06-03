УАЗ «Белозор» – уникальная военная модель советских времен

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Стандартный экипаж КШМ состоял из трех человек — командира, радиста и водителя, а радиоаппаратуру, которая ставилась на эту машину «по умолчанию», выпускал тамбовский завод «Сигнал».
Электропитание средств связи обеспечивалось двумя способами. В движении – от генератора отбора мощности, на стоянке – от автономной бензоэлектрической установки. В крайних случаях использовались резервные аккумуляторы, подзаряжаемые через специальное устройство от бортовой сети автомобиля.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru