В 2023 году автомобиль Omoda C5 попал в топ-5 наиболее востребованных китайских машин на рынке России

В 2023 году автомобиль Omoda C5 попал в топ-5 наиболее востребованных китайских машин на рынке России
13 января 18:11 2024

Автомобили Omoda продолжают завоевывать все большую популярность среди потребителей, что подтверждается ежегодной статистикой продаж. По данным агентства “АВТОСТАТ” за 2023 год OMODA уверенно занимает место в топ-10 среди всех марок, представленных на российском рынке.

В декабре прошлого года было реализовано 3 519 автомобилей данной марки, а общий объем продаж за весь год составил 41 983 единицы, что является внушительным ростом на 3 288 % по сравнению с 2022 годом. Доля продаж Omoda на российском рынке за 2023 год составила 3,97 %.

Среди всех моделей Omoda особенно популярен фастбэк-кроссовер Omoda C5, который занял четвертое место среди китайских моделей, доступных в России. За прошедший год было продано 35 841 единица этого кроссовера. Omoda C5 также был признан автомобилем года в России 2023 года по версии оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса “ТОП-5 АВТО”. Потребители ценят модель за футуристичный дизайн, передовые технологии, комфорт, эргономику и безопасность.

Omoda C5 предлагается в России с передним и полным приводом, а также в двух модификациях с различными типами двигателей, включая новые специальные версии Black Diamond и Trendy Red.

Кроме фастбэк-кроссовера Omoda C5, модельный ряд марки включает в себя седан Omoda S5 и его спортивную версию Omoda S5 GT с улучшенным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера.

Omoda C5

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