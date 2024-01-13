В 2023 году автомобиль Omoda C5 попал в топ-5 наиболее востребованных китайских машин на рынке России

Автомобили Omoda продолжают завоевывать все большую популярность среди потребителей, что подтверждается ежегодной статистикой продаж. По данным агентства "АВТОСТАТ" за 2023 год OMODA уверенно занимает место в топ-10 среди всех марок, представленных на российском рынке. В декабре прошлого года было реализовано 3 519 автомобилей данной марки, а общий объем продаж за весь год составил 41 983 единицы, что является внушительным ростом на 3 288 % по сравнению с 2022 годом. Доля продаж Omoda на российском рынке за 2023 год составила 3,97 %. Среди всех моделей Omoda особенно популярен фастбэк-кроссовер Omoda C5, который занял четвертое место среди китайских моделей, доступных в России. За прошедший год было продано 35 841 единица этого кроссовера. Omoda C5 также был признан автомобилем года в России 2023 года по версии оргкомитета Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО". Потребители ценят модель за футуристичный дизайн, передовые технологии, комфорт, эргономику и безопасность. Omoda C5 предлагается в России с передним и полным приводом, а также в двух модификациях с различными типами двигателей, включая новые специальные версии Black Diamond и Trendy Red. Кроме фастбэк-кроссовера Omoda C5, модельный ряд марки включает в себя седан Omoda S5 и его спортивную версию Omoda S5 GT с улучшенным двигателем, новым дизайном интерьера и экстерьера. Omoda C5