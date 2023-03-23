Подопечные фонда «Арифметика добра» провели матч с тренерским штабом «Спартака»

Компания CHERY совместно с ФК «Спартак-Москва» и благотворительным фондом «Арифметика добра» помогла детям осуществить их футбольную мечту: организовала для подопечных фонда экскурсию по стадиону «Открытие Банк Арена», посещение музея красно-белых, а также мастер-класс по футболу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль со своим штабом провел занятие для детей на клубной базе в Тушине. А затем был организован двусторонний матч, в котором 35 детей — подопечных фонда — сыграли против 7 тренеров красно-белых. В составе команды тренерского штаба отличился Гильермо Абаскаль, замкнув фланговую передачу в эффектном прыжке. С минимальным перевесом победили юные участники игры — 2:1. Поблагодарив достойных соперников, представители тренерского штаба организовали победный коридор.

«Большое спасибо «Арифметике Добра»! — выразили слова благодарности родители приемных детей. — Вы лучшие! Пусть новым делам и начинаниям сопутствует удача, стабильность и процветание. Компании CHERY желаем долгих, плодотворных лет развития, надежных партнеров, которые будут идти в одном направлении, способствуя достижению намеченных целей и реализации и грандиозных идей. «Спартаку» — ура и побед!»

После незабываемого матча, компания CHERY продемонстрировала участникам и гостям мероприятия седан ARRIZO 8.

Компания планирует расширить модельный ряд марки линейкой седанов. Первым представителем станет элегантный седан D-класса ARRIZO 8. Представленный автомобиль является версией для китайского рынка, серийные ARRIZO 8 для российского рынка поступят в официальные дилерские центры марки летом этого года.

CHERY ARRIZO 8 будет представлен в России с мощным турбированным бензиновым двигателем, в последствии линейка силовых агрегатов будет расширена вплоть до гибридной силовой установки.

Габариты элегантного ARRIZO 8 равны: длина – 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469, при колесной базе 2790 мм. Силуэт кузова автомобиля в сочетании с мускулистыми линиями, словно визуальное выражение динамики, создаёт ощущение энергии и ястребиной стремительности. Задняя часть автомобиля с продуманными акцентами и благодаря светодиодной оптике, выглядит красиво и органично.

Комплектации и стоимость седана CHERY ARRIZO 8 в российской спецификации будут анонсированы позже.