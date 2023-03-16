УАЗ развивает экспорт в Боливию

Компания УАЗ продолжает укреплять сотрудничество со странами Южной Америки.

Боливия станет первым в регионе экспортным рынком бренда, который перейдет на расчеты за поставки автомобилей марки в рублевом эквиваленте.

УАЗ продолжает развивать экспортное направление – первая в текущем году партия ульяновских автомобилей прибыла в Боливию. На этот раз в рамках инициированного в 2016-м сотрудничества в страну поставлены модели «Патриот Экспедиция», АСМП класса В и пожарный АПП на базе «Профи», а также классические коммерческие «Профи».

В ближайшей перспективе партнерство с компанией UAZ Bolivia LtdA перейдет на новый уровень – благодаря банковскому механизму расчеты начнут производиться в рублях. Новая форма оплаты заметно упростит взаимодействие с боливийской стороной и в обозримом будущем поможет усилить присутствие бренда в регионе, где полноприводные УАЗы пользуются заслуженной популярностью.

По словам, генерального директора официального дистрибьютора бренда UAZ Bolivia LtdA Дмитрия Зрожевского, интерес со стороны корпоративных и частных клиентов на интенсивно растущем местном рынке представляют практически все модели ульяновской линейки.

«Продукция УАЗ незаменима в регионе в силу целого ряда объективных факторов. Речь идет о полноценных рамных внедорожниках, разработанных для самых суровых условий эксплуатации. Перепады высот и температур, а также разнородность дорожного покрытия – скалы, грязь, броды – то, с чем боливийским пользователям приходится сталкиваться каждый день.

Двигатель ZMZ Pro обеспечивает бесперебойную работу на 4500 метрах над уровнем моря в горах Анд и на территории высокогорных плато, где расположены департаменты Ла Пас, Оруро и Потоси; на знаменитом перевале Ла Кумбре и уникальном солончаке Уюни. Автомобили неприхотливы к качеству топлива и просты в обслуживании. Кроме того, в Боливии уже функционируют несколько сервисных станций УАЗ, оказывающих все виды услуг, от регулярного технического обслуживания до ремонтных работ».

До конца года компания УАЗ планирует выйти на докризисные объемы поставок, передав боливийской стороне не менее 100 автомобилей.