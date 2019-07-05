В Москве у резиденции посла США рабочие ГАЗа митингуют против американских санкций

В Москве рабочие группы компаний ГАЗ вышли на митинг к резиденции посла США, где сегодня пройдет прием по случаю Дня независимости. В акции протеста принимают участие около 50 человек, пишет ТАСС

В соцсетях появились видео с митинга. Люди держат плакаты, на которых написано «Санкции США лишают наших детей куска хлеба», «В заложниках США — простые рабочие ГАЗа», а также скандируют лозунг: «Снимите санкции с ГАЗа! Снимите санкции с нас! Save ГАЗ!».

Участники акции указывают на то, что принципы конституции США противоречат политике ограничений и давления на другие страны.

«Сегодня мы отмечаем День независимости. В этот день мы отдаем дань уважения американским ценностям, которые включают в себя право на выражение различных точек зрения», — прокомментировал митинг посол США Джон Хантсман.

Группой компаний ГАЗ владеет бизнесмен Олег Дерипаска, который попал под санкции США.

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