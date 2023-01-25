Старт продаж Tiggo 4 PRO в комплектации Ultimate

Дистрибьютор автомобильной марки CHERY в России объявляет о расширении линейки комплектаций кроссовера TIGGO 4 PRO. В дополнение к комплектациям Action MT, Action, Family, Travel, Style у официальных дилеров марки доступен для приобретения TIGGO 4 PRO в топовой комплектации ULTIMATE

Кроссовер CHERY TIGGO 4 PRO в комплектации ULTIMATE – это топовая версия с уникальными и новыми для данной модели опциями: 18-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, боковыми шторками безопасности, датчиком дождя и пакетом передовых систем помощи водителю ADAS: адаптивным круиз-контролем (ACC), системой автономного экстренного торможения (AEB), системой контроля слепых зон (BSD), предупреждения о покидании полосы (LDW), предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), предупреждения о заднем перекрестном столкновении (RCTA), а также автоматическим переключением ближнего/дальнего света (IHC).

Безусловно в модели присутствует современное и актуальное оборудование такое как светодиодная оптика c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар (Follow me home), зеркала с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, панорамный люк, задние датчики парковки в сочетании с системой кругового обзора 360°, системы курсовой устойчивости (ESC), антиблокировочная система (ABS), мониторинг давления и температуры в шинах (TMPS), полный «зимний» пакет, электрорегулировки положения и поясничного упора водительского сиденья, атмосферная многоцветная подсветка интерьера, климат-контроль, шесть музыкальных динамиков, беспроводная зарядку для смартфона, цифровая панель приборов диагональю 7 дюймов и экран информационно-развлекательного комплекса диагональю 10.25 дюймов с возможностью выбора графического оформления цифрового бортового компьютера в зависимости от режима управления.

TIGGO 4 PRO ULTIMATE доступен для приобретения c черным кожаным салоном. На бампере, боковых молдингах и колесных дисках присутствуют акцентные детали желтого цвета, которые придают образу автомобиля спортивный и стильный вид.

Автомобиль оснащается 1.5-литровым бензиновым турбированным двигателем (147 л.с.) в сочетании с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,1 литра, в городском – 9.2 литра, загородном – 5.8 литра на 100 км. Допустим для использования бензин с 92 октановым числом.

Минимальная рекомендованная розничная цена кроссовера в комплектации ULTIMATE с учётом максимального размера выгод по маркетинговым программам составляет 2 159 900 рублей.