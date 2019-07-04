Уникальная акция «Всегда будь в движении» от KIA и BelkaCar

Уникальная для российского рынка акция «Всегда будь в движении», проводимая KIA в партнерстве с каршеринговой компанией BelkaCar – новый подход к мобильности в современном городе

KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что до 31 июля 2019 года продолжается уникальная для российского рынка акция «Всегда будь в движении», разработанная KIA в партнерстве с одним из лидеров российского рынка каршеринга, компанией BelkaCar. Инновационная программа «Всегда будь в движении» ориентирована на клиентов, для которых личный автомобиль не рассматривается как единственно возможное средство передвижения, кто не хочет быть ограничен в мобильности и интересуется наиболее передовыми решениями в этой области.

В рамках программы клиент, приобретающий новый KIA Soul третьего поколения, получает право в течение года бесплатно использовать в Москве и Московской области KIA Rio из парка BelkaCar до 100 минут в неделю. Лимит использования устанавливается помесячно. Клиент получает доступ к большому количеству автомобилей KIA, что позволяет ему быть мобильным в любой момент времени, экономить на бензине и оплате парковок, избегать повышенного пробега собственного автомобиля.

Подключение к программе «Будь в движении» осуществляется в дилерском центре при приобретении нового KIA Soul с использованием любого из кредитных предложений КИА Финанс.

Продажи третьего поколения стильного городского кроссовера Soul стартовали в России 3 июня 2019 года. На российском рынке новый KIA Soul представлен в 11 комплектациях (в том числе – динамичной версии GT Line) по цене от 1 029 900 до 1 629 900 рублей. Ряд программ, подготовленных КИА Финанс, делает приобретение новой модели доступнее и удобнее.

Более подробную информацию о программе «Всегда будь в движении», третьем поколении стильного городского кроссовера KIA Soul и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц, финансовых продуктах, других действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.