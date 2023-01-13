Эксперты назвали наиболее популярные дни недели для покупки автомобиля

Россияне предпочитают приобретать авто в “счастливый”, 7-й день месяца, однако желающие купить автомобиль находятся даже в пятницу 13-го

В самый мистический день года, пятницу 13-го, эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, проанализировали сделки за 2022 год и выяснили, в какие дни недели и месяца россияне предпочитают покупать автомобили онлайн.

Согласно результатам исследования, наибольшее количество сделок в 2022 году заключалось по понедельникам (21%). Самыми популярными автомобильными марками для онлайн-покупки в первый день недели оказались KIA, Nissan и Hyundai. Вторым по популярности днем для покупки автомобиля онлайн стала среда – на этот день недели приходится 16% от общего числа сделок. В топе наиболее востребованных марок в среду вновь KIA, затем Hyundai и Nissan.

Немного реже автомобили приобретались онлайн по пятницам – 15% от всех сделок. В этот день недели россияне отдавали свое предпочтение маркам Hyundai, KIA и Lada. Наибольший интерес к новым автомобилям у россиян наблюдался по воскресеньям, и предпочтение отдавалось китайской марке Chery (26% от всех новых авто, приобретенных в воскресенье). А по четвергам отмечался особенный интерес покупателей к российской Lada: ее выбирал каждый десятый.

В целом прослеживается повышение спроса на онлайн-покупку авто во второй половине календарного месяца: среднее количество сделок, совершенных после 15 числа, почти в два раза превышает соответствующий показатель за первую половину месяца. Последний календарный день месяца – один из наиболее активных для покупки авто. Чаще всего в этот период россияне приобретают автомобили марки Hyundai.

В первой половине месяца наибольший спрос на покупку авто онлайн отмечается 7-го числа. В «счастливую» дату россияне отдают свое предпочтение автомобилям марки KIA (15% от общего дневного показателя). Тем не менее, желающих купить автомобиль не отпугивают даже суеверия, связанные с «несчастливой» датой: и в пятницу 13-го россияне приобретают автомобили, чаще всего это модели Lada, Renault, Mitsubishi, Subaru и BMW.