Музей Транспорта Москвы отреставрировал футуристический автобус «Икарус-55»

\u0422\u0430\u043a\u0430\u044f \u0444\u0443\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0444\u0438\u0440\u043c\u043e\u0439 \u00ab\u0418\u043a\u0430\u0440\u0443\u0441\u00bb \u0441 1953 \u043f\u043e 1972 \u0433\u043e\u0434 \u0432 \u0412\u0435\u043d\u0433\u0440\u0438\u0438. \u0412 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043c\u0443\u0437\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u043d\u0430\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0434\u0435\u0432\u044f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432 \u2014 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432. \u00ab\u0418\u043a\u0430\u0440\u0443\u0441-55\u00bb \u0432\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u0443\u044e \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e \u043c\u0443\u0437\u0435\u044f \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 1 \u044d\u0442\u0430\u0436\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435 \u041c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435, 27 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 2024 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u00ab\u041c\u044d\u0440 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0421. \u0421\u043e\u0431\u044f\u043d\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u0435\u0448\u0435\u0439 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0422\u041f\u0423 \u00ab\u041f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0432\u043e\u043a\u0437\u0430\u043b\u043e\u0432\u00bb \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e-\u0440\u0435\u043a\u0440\u0435\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u041c\u0443\u0437\u0435\u0439 \u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b. \u0414\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0433\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043d\u0430\u043c \u0438 \u0433\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u0441\u0442\u043e\u043b\u0438\u0446\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0434\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e \u043d\u0435\u0433\u043e. \u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e, \u0436\/\u0434 \u0432\u043e\u043a\u0437\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u041c\u0426\u0414-2, \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0431\u044e\u043b\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u041c\u0426\u0414-4. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0430\u043c \u043c\u0443\u0437\u0435\u0439 \u043f\u043e\u044f\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u044b, \u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043d\u0430\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430. \u0418\u0434\u0435\u0442 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432. \u041c\u044b \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043c \u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0432\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0430 \u041c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430, \u043d\u043e \u0438 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430\u00bb, \u2014 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041c\u044d\u0440\u0430 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0432 \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0435 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u043f\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u041b\u0438\u043a\u0441\u0443\u0442\u043e\u0432. \u0412 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u00ab\u0418\u043a\u0430\u0440\u0443\u0441\u044b\u00bb \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 1980-\u0445 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u044b \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u00ab\u0434\u0432\u0443\u0445\u0441\u043e\u0442\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430. 55-\u044b\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043f\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432. \u00ab\u0412\u0430\u0436\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u0432\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0443 \u0430\u0443\u0442\u0435\u043d\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0430. \u041d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0432\u0448\u0438\u043c\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0442\u0435\u0436\u0430\u043c, \u0430 \u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u0445\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u043e \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0432\u0435\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430. \u041f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 \u0438 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u043d\u0430\u0442\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0430\u0443\u0442\u0435\u043d\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435. \u041f\u043e \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0432\u0448\u0438\u043c\u0441\u044f \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0446\u0430\u043c \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0444\u043e\u043d\u044b \u0441\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u00bb, \u2014 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041c\u0443\u0437\u0435\u044f \u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u041e\u043a\u0441\u0430\u043d\u0430 \u0411\u043e\u043d\u0434\u0430\u0440\u0435\u043d\u043a\u043e. 55-\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043e\u043a \u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u0431\u043d\u044b\u0445. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0439\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0435\u0437\u0436\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0417\u0430 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0443\u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0438\u043a \u00ab\u0418\u043a\u0430\u0440\u0443\u0441-55\u00bb \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0437\u0432\u0438\u0449\u0430 \u00ab\u0421\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u00bb, \u00ab\u0420\u0430\u043a\u0435\u0442\u0430\u00bb \u0438 \u00ab\u041f\u044b\u043b\u0435\u0441\u043e\u0441\u00bb. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u2014 \u0437\u0430 \u0441\u0445\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u044c \u0441 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0432\u0448\u0435\u043c\u0441\u044f \u0432 \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0421\u043e\u044e\u0437\u0435 \u043f\u044b\u043b\u0435\u0441\u043e\u0441\u043e\u043c \u00ab\u0420\u0430\u043a\u0435\u0442\u0430\u00bb \u0441\u0438\u0433\u0430\u0440\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430 \u0448\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c. \u041d\u0435\u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043f\u0440\u043e\u0437\u0432\u0438\u0449 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u043e\u0434\u00bb \u0438 \u00ab\u0429\u0443\u043a\u0430\u00bb. \u0421\u0430\u043c \u043c\u0443\u0437\u0435\u0439\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u043d\u0430\u0442 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u043b \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0413\u0414\u0420. \u041e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u043e\u043c \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435.