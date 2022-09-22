Музей Транспорта Москвы отреставрировал футуристический автобус «Икарус-55»

Музей Транспорта Москвы отреставрировал футуристический автобус «Икарус-55»
22 сентября 13:11 2022

Такая футуристичная модель выпускалась фирмой «Икарус» с 1953 по 1972 год в Венгрии.

В Москве музейный экспонат оказался в начале девяностых годов — учреждение социального обеспечения приобрело автобус для перевозки маломобильных пассажиров. «Икарус-55» войдет в постоянную экспозицию музея и будет представлен на 1 этаже гараже Мельникова на Новорязанской улице, 27 в конце 2024 года.

«Мэр Москвы С. Собянин поручил создать в пешей доступности от крупнейшего ТПУ «Площадь трех вокзалов» культурно-рекреационный кластер, куда войдет Музей Транспорта Москвы. Делаем все, чтобы горожанам и гостям столицы было удобно добираться до него. Помимо двух станций метро, ж/д вокзалов заработала новая платформа МЦД-2, скоро откроется вестибюль станции МЦД-4. Через сам музей появятся удобные пешеходные маршруты, а напротив входа установим остановку наземного транспорта. Идет масштабная подготовка самих объектов. Мы не только проводим реставрацию гаража Мельникова, но и восстанавливаем технику, которая будет здесь представлена», — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В СССР «Икарусы» эксплуатировались на междугородных линиях до начала 1980-х годов, когда окончательно были заменены более современными моделями «двухсотого» семейства того же завода. 55-ые считались очень надежными, проходили без капремонта более миллиона километров.

«Важная задача реставрационных работ заключалась в возвращении автобусу аутентичного вида. Недостающие детали изготавливались по сохранившимся чертежам, а окраска производилась в соответствии с архивными фотографиями и схемами, что позволило определить и восстановить оригинальный зеленый цвет автобуса. Поврежденные детали кузова и салона экспонаты были заменены на аутентичные. По сохранившимся оригинальным образцам восстановили плафоны светильников», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Икарус-5555-е использовались в Москве для заказных перевозок и крупными предприятиями в качестве служебных. Также всегда можно было встретить рейсовые машины, приезжавшие из соседних городов.

За характерный футуристический облик «Икарус-55» получил прозвища «Спутник», «Ракета» и «Пылесос». Последние два — за схожесть с выпускавшемся в Советском Союзе пылесосом «Ракета» сигарообразной формы, а также за шумный двигатель. Необычная форма задней части способствовала появлению прозвищ «Комод» и «Щука».

Сам музейный экспонат когда-то служил общественным транспортом на дорогах ГДР. О прошлой работе автобуса напоминают таблички в салоне на немецком языке.

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AMSRUS
AMSRUS

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