За год клиенты СберАвтоподписки взяли в аренду более 1700 автомобилей

24 \u043c\u0430\u044f \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u0438\u043d \u0433\u043e\u0434. \u041d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0430\u0440\u043a \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 1700 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c 3,5 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439. \u0421 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438\u0437 70 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0417\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0445\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 17 \u043c\u043b\u043d \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432, \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c\u043e \u0441 425 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u044d\u043a\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430. \u0412 \u00ab\u043f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043a\u0443\u00bb \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0448\u043b\u0438 Skoda Karoq, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Toyota Camry \u0438 Lada Vesta. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 \u0438 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 \u0441 \u041c\u0438\u043d\u043f\u0440\u043e\u043c\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u043c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0412\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u044b\u0434\u0430\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 100 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 25 \u043c\u0430\u0440\u043e\u043a. \u0427\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0431\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0435\u0440\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0438\u043d\u0435\u0433\u043e \u0438 \u0441\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432. \u041d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 1 \u0433\u043e\u0434 (51%), 3 \u0433\u043e\u0434\u0430 (18%) \u0438 6 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 (16%). 30% \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430. \u00ab\u0413\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u043c\u044b \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0438 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u043c, \u0438 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u2014 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0410\u041e \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a \u041b\u0438\u0437\u0438\u043d\u0433\u00bb \u0412\u044f\u0447\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0421\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432.\u00a0 \u2014 \u041f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043d\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0432\u043e\u0441\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u043e\u043c, \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u043e\u0442\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u0443\u044e \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0443\u044e. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c, \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c \u0443 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f\u00bb. \u00ab\u0417\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043d\u0430\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 1600 \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 1700 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2013 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u042d\u0442\u0438 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435. \u041d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430, \u043d\u0430\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430 \u043a \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438. \u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043a \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u043f\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c, \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u044f \u0438\u0445 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c, \u0438 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0448 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0443\u044e \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0443 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb, \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u0427\u0435\u0440\u043d\u043e\u0432, \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432 \u043a\u0430\u0442\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b 36 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0414\u0435\u0448\u0435\u0432\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0451\u0442\u0441\u044f Lada Granta. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Nissan Qashqai \u043e\u0442 60 050 \u0440\u0443\u0431., Chery Tiggo 7 \u043e\u0442 63 700 \u0440\u0443\u0431., EXEED TXL \u043e\u0442 106 600 \u0440\u0443\u0431. \u0412 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0430\u0441\u0441\u043e\u0440\u0442\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0410\u0432\u0442\u043e\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u043c\u0438 Chery \u0438 EXEED. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0422\u041e \u0438 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0441\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0441\u044c\u0435\u0440\u0436-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430.