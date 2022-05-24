За год клиенты СберАвтоподписки взяли в аренду более 1700 автомобилей

За год клиенты СберАвтоподписки взяли в аренду более 1700 автомобилей
24 мая 21:11 2022

24 мая СберАвтоподписке исполняется один год. На данный момент автопарк сервиса составляет более 1700 машин стоимостью более чем 3,5 млрд рублей.

С момента запуска сервисом воспользовались клиенты из 70 городов. За год автомобили СберАвтоподписки проехали более 17 млн километров, это расстояние сопоставимо с 425 путешествиями вокруг экватора. В «пятерку» самых популярных моделей по подписке вошли Skoda Karoq, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Lada Vesta. Больше всего машин было выдано в сентябре и октябре благодаря совместной программе с Минпромторгом, направленной на поддержку автомобилей, произведенных в России. Всего в подписку было выдано более 100 моделей 25 марок. Чаще всего автомобилисты выбирают машины белого, черного, серого, синего и серебристого цветов.

Наиболее популярные сроки подписки составляют 1 год (51%), 3 года (18%) и 6 месяцев (16%). 30% клиентов продлевают подписку после окончания срока.

«Год назад мы вышли на рынок с новым и непривычным для российского потребителя продуктом, и наши ожидания относительно его привлекательности для клиентов полностью оправдались, — отмечает генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.  — Подписная модель очень быстро стала восприниматься удобным форматом, не требующим отвлечения времени и денег на сервисную составляющую. Даже с учетом непростой ситуации на рынке автомобилей в целом, мы видим у подписки большой потенциал развития».

«За год работы нам удалось доказать востребованность сервиса. Более 1600 довольных клиентов и более 1700 автомобилей – некоторые клиенты взяли в пользование более одного автомобиля. Эти цифры лучшее подтверждение того, что подписка не просто дань моде. Несмотря на то, что последние годы были трудными для автобизнеса, нам удалось предоставить клиентам выгодные условия. Сейчас мы видим рост интереса к услуге подписки. Многие не готовы к покупке автомобиля по новым ценам, ожидая их снижения в будущем, и выбирают наш продукт как доступную альтернативу владения», — комментирует Никита Чернов, коммерческий директор сервиса СберАвтоподписка.

Сейчас в каталоге сервиса доступны 36 моделей. Дешевле всего обойдётся Lada Granta. Среди других популярных моделей Nissan Qashqai от 60 050 руб., Chery Tiggo 7 от 63 700 руб., EXEED TXL от 106 600 руб. В сервисе представлены бюджетные модели, автомобили бизнес-класса, европейские премиальные автомобили, а также недавно ассортимент СберАвтоподписки пополнился новыми китайскими брендами Chery и EXEED.

Пользователи чаще всего положительно отзываются о легкости в оформлении автомобиля, отсутствии дополнительных расходов на страховку, ТО и сезонную смену, а также отмечают круглосуточную поддержку. Часть клиентов дополнительно приобретает услугу консьерж-сервиса. СберАвтоподписка

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AMSRUS
AMSRUS

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