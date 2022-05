Максим Соколов утвержден в должности Президента АО «АВТОВАЗ»

Совет директоров АО «АВТОВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности Президента АО «АВТОВАЗ». Решение вступило в силу 23 мая 2022 года.

Министр Промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «В ближайшее время АВТОВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов – это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Уверен в том, что управленческий опыт и деловые качества Максима Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом он может полностью рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны Минпромторга России и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП «НАМИ», который теперь является акционером АВТОВАЗа».

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов: «Автомобили марки LADA являются безусловными лидерами на российском рынке. Сегодня перед компанией стоят сложные задачи, связанные с импортозамещением и освоением перспективного ряда в новых условиях. Уверен, что опыт Максима Соколова поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда LADA и всего легкового автомобилестроения, как сильной и независимой отрасли страны».

«Сегодня я рад присоединиться к многотысячному коллективу АВТОВАЗа и поблагодарить за доверие руководство страны и акционеров, – заявил Президент АВТОВАЗа Максим Соколов. – Более 50 лет компания сохраняет лидерство в разработке и производстве отечественных легковых автомобилей, а бренд LADA известен каждому в России и во многих странах. В непростых условиях влияния внешних факторов и санкционного давления первостепенной задачей считаю сохранение трудового коллектива предприятия, обеспечение его работой и выполнение социальных обязательств перед работниками. Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь – отечественных, значительное число которых расположено в Самарской области и Приволжском Федеральном округе. Бренд LADA продолжит развиваться и радовать своих поклонников новыми автомобилями. Я также хотел бы отдельно выразить искреннюю благодарность всем коллегам из Администрации и Правительства Санкт-Петербурга и лично Губернатору Александру Дмитриевичу Беглову за совместную работу. Вместе мы сделали многое, чтобы наш любимый город стал лучше и комфортнее».

Максим Юрьевич Соколов родился 29 сентября 1968 года в Ленинграде. В 1991 году окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), параллельно в 1989-1991 годах обучался на юридическом факультете ЛГУ. В 1991—1993 годах преподавал историю экономических учений и макроэкономику на экономическом факультете СПбГУ.

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию, а с 2011 года является преподавателем, заведующим кафедрой Государственного и муниципального управления Высшей школы менеджмента СПбГУ. В период с 1994 по 2004 годы являлся генеральным директором ЗАО «Росси», затем – генеральным директором ООО «Корпорация С». В 2004 году перешёл на работу в администрацию г. Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов. В конце 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации. В мае 2012 года назначен министром транспорта Российской Федерации, где проработал до 2018 года. В 2018-2019 годах занимал высшие должности в ПАО «Группа ЛСР». В конце 2019 года занял должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, где курировал Комитеты по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга.

