Сеть независимых станций техобслуживания Castrol выросла более чем в два раза в 2021 году

Сеть независимых станций техобслуживания Castrol выросла более чем в два раза в 2021 году
10 февраля 22:11 2022

В 2021 году сеть независимых станций техобслуживания Castrol выросла в 2,5 раза

В 2021 году Castrol добился выдающихся результатов в направлении развития сети независимых станций техобслуживания (НСТО) под собственным брендом в России. За год сеть выросла в два с половиной раза – достигнув 400 сервисных станций.

В конце 2020 года сеть НСТО Castrol состояла из 158 станций, а по завершению 2021 года в ней насчитывалось уже 400 брендированных сервисных станций. За минувший год к сети присоединилось 66 новых Castrol Автосервисов и 192 новых Castrol Сервисов. Больше всего их было открыто в Москве (24), Воронеже (20), Перми (10), Белгороде (7), Твери (7), Краснодаре (6) и Челябинске (6). География сети охватывает более 130 городов. В 2021 объем продаж масел бренда, реализуемый НСТО Castrol, превысил запланированный годовой показатель на 19%.

Развивая сеть независимых станций технического обслуживания, в наружном и внутреннем оформлении которых используются элементы айдентики Castrol, компания расширяет аудиторию покупателей своей продукции. Вместе с тем, как крупнейший глобальный производитель высококачественных и эффективных смазочных материалов, обладающий высокой репутацией на рынке, Castrol повышает уровень доверия клиентов СТО.

НСТО Castrol

Чтобы оформление было максимально эффективным, в компании разделили сети СТО на две группы – Castrol Автосервис и Castrol Сервис. Они отличаются набором предлагаемых клиентам услуг и, как следствие, имеют различное оформление. Более того, партнерство СТО с Castrol включает комплекс решений, которые должны помочь техстанции обеспечить клиентов качественным сервисом и повысить ее конкурентоспособность на рынке.

 Андрей Авдеенко, Директор по работе с дистрибьюторами, Castrol Россия и Беларусь: «В прошлом году мы добились значительных результатов, которые потребовали от наших отделов продаж и маркетинга, а также дистрибьюторов, большой кропотливой работы и профессионализма. Эти результаты прекрасно отражают глубокую заинтересованность компании Castrol и ее партнеров в совместном успешном развитии. Мы верим, что сеть независимых станций техобслуживания Castrol будет и в дальнейшем обеспечивать клиентов качественным сервисом, и вносить весомый вклад в развитие российского рынка техобслуживания автомобилей. В 2022 году мы ставим перед собой не менее амбициозные планы, направленные, как на увеличение количества сервисных станций, так и на расширение географии сети».

НСТО Castrol

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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