Сеть независимых станций техобслуживания Castrol выросла более чем в два раза в 2021 году

\u0412 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0435\u0442\u044c \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f Castrol \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 2,5 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0412 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 Castrol \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432\u044b\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f (\u041d\u0421\u0422\u041e) \u043f\u043e\u0434 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0417\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0441\u0435\u0442\u044c \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0430 - \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0432 400 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439. \u0412 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0435\u0442\u044c \u041d\u0421\u0422\u041e Castrol \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430 \u0438\u0437 158 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439, \u0430 \u043f\u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0443\u0436\u0435 400 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439. \u0417\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u043a \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c 66 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 Castrol \u0410\u0432\u0442\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u0438 192 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 Castrol \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432. \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0438\u0445 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 (24), \u0412\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u0436\u0435 (20), \u041f\u0435\u0440\u043c\u0438 (10), \u0411\u0435\u043b\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 (7), \u0422\u0432\u0435\u0440\u0438 (7), \u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0435 (6) \u0438 \u0427\u0435\u043b\u044f\u0431\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 (6). \u0413\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f \u0441\u0435\u0442\u0438 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 130 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432. \u0412 2021 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043c\u0430\u0441\u0435\u043b \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430, \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u0435\u043c\u044b\u0439 \u041d\u0421\u0422\u041e Castrol, \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0430 19%. \u0420\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u043d\u043e\u043c \u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0435\u043c \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0430\u0439\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u043a\u0438 Castrol, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0442\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043c\u0430\u0437\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432, \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435, Castrol \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0421\u0422\u041e. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c, \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0421\u0422\u041e \u043d\u0430 \u0434\u0432\u0435 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b \u2013 Castrol \u0410\u0432\u0442\u043e\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438 Castrol \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441. \u041e\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0438, \u043a\u0430\u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435, \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0421\u0422\u041e \u0441 Castrol \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u0442\u0435\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u0442\u044c \u0435\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435. \u00a0\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0410\u0432\u0434\u0435\u0435\u043d\u043a\u043e, \u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u0441 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u044c\u044e\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438, Castrol \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0438 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c: \u00ab\u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u044b \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u044c\u044e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u043a\u0440\u043e\u043f\u043e\u0442\u043b\u0438\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430. \u042d\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u044e\u0442 \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u0443\u044e \u0437\u0430\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Castrol \u0438 \u0435\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0438. \u041c\u044b \u0432\u0435\u0440\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u0442\u044c \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f Castrol \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438 \u0432 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u043c \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u043c, \u0438 \u0432\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u043e\u043c\u044b\u0439 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439. \u0412 2022 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u044b \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0446\u0438\u043e\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u044b, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0442\u0438\u00bb.