В Госдуме предложили увеличить штраф за использование гаджетов за рулём

Штраф за разговор по телефону за рулем могут поднять более чем в три раза

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступает за увеличение до 5 тыс. рублей административного штрафа за разговор по телефону за рулем автомобиля, а также предлагает штрафовать за использование за рулем любых гаджетов.

“Я штрафы бы за разговоры по телефону максимально увеличил бы до 5 тыс. рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с любым гаджетом. За это надо наказывать, это опасно”, – заявил Лысаков на пресс-конференции в понедельник.

При этом он подчеркнул, что речи о внесении конкретного законопроекта пока не идет. “Это требует проработки”, – сказал депутат.

По мнению замглавы комитета, водителя ничто не должно отвлекать от управления автомобилем. “Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание – ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки… А когда телефон человек держит в руках – а с телефоном люди умудряются и читать sms, и отправлять sms, в соцсети выходить – это вообще выходит за рамки приличий и безопасности”, – подчеркнул Лысаков.

Он добавил, что “в Израиле любые действия [за рулем] с любыми гаджетами административно наказываются, французский полицейский может остановить автомашину за все действия водителя, которые, по его мнению, угрожают дорожной безопасности”.

В настоящее время административный штраф за разговор по телефону за рулем составляет 1500 рублей (статья 12.36 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

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