LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY

\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0430 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043e\u043c \u0441 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u0435\u0439, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0440\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u043c \u0443\u0433\u043b\u043e\u043c \u0421\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u0430, \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0410\u0412\u0422\u041e\u0412\u0410\u0417 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Vesta \u0441 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 EnjoY. \u042d\u0442\u043e \u043c\u043b\u0430\u0434\u0448\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0440\u0430\u043d\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b LADA EnjoY Pro. \u041e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 c \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439 Pro \u0438 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441, \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0446\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c Apple CarPlay \u0438 Android Auto, 3D \u0437\u0432\u0443\u043a \u043e\u0442 ARKAMYS, \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430 Vesta \u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0442\u043e\u043d\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043a, \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0430 c \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043b\u0438\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438, \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f hands-free \u0438 \u0441\u0434\u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0444\u043e\u043d \u0441 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0448\u0443\u043c\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0435. \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 EnjoY \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0430 7-\u0434\u044e\u0439\u043c\u043e\u0432\u044b\u043c \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043e\u043c \u0441 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 IPS \u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u0435\u0439, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044f\u0440\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u0434 \u043b\u044e\u0431\u044b\u043c \u0443\u0433\u043b\u043e\u043c \u043e\u0431\u0437\u043e\u0440\u0430. \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 LADA Vesta (\u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Vesta Sport) \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0430 \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u0430 Winter EnjoY \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442 897 900 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439.