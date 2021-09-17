LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY

LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY
17 сентября 15:11 2021
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Система оснащена экраном с современной матрицей, делающей изображение ярким под любым углом

Сочетание удобного интерфейса, функциональности и доступности

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY. Это младшая версия раннее представленной эксклюзивной интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro. Она не уступает по быстроте действия версии c приставкой Pro и сочетает в себе удобный интерфейс, функциональность и доступность.LADA Vesta и EnjoY

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества старшей модели, к примеру поддержку проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом архитектуры салона Vesta и возможностью тонких настроек, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а так же возможность дистанционного управления на руле. Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора.

Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta (кроме модели Vesta Sport) и будет доступна опционально, начиная с комплектации Комфорт в рамках пакета Winter EnjoY по цене от 897 900 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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