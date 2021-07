Castrol представляет новый теплоноситель для электромобилей

Передовой теплоноситель Castrol ON e-Thermal для прямого охлаждения батареи электромобилей нового поколения

Диэлектрическая маловязкая жидкость оптимизирует температурный режим батареи и повышает эффективность ее работы

Продукт является частью линейки жидкостей Castrol ON для электромобилей, которая также включает трансмиссионные жидкости и смазки

Castrol представляет новый передовой теплоноситель Castrol ON e-Thermal, который позволит электромобилям нового поколения заряжаться быстрее, а также обеспечит их повышенную производительность, защиту и надежность.

Практически все современные электромобили оснащены батареями, для охлаждения которых используются жидкости на водно-гликолевой основе, циркулирующие в «охлаждающей рубашке» батарейного модуля. В соответствии с технологическими требованиями будущего, теплоноситель Castrol ON e-Thermal представляет собой инновационную жидкость, разработанную специально для «прямого» охлаждения, которая циркулирует внутри модуля в непосредственном контакте с отдельными элементами батареи. В результате этого значительно улучшается процесс терморегулирования аккумулятора во всех режимах работы[1], как при высоких, так и низких температурах окружающей среды, что способствует увеличению срока его службы[2].

Новый теплоноситель Castrol ON e-Thermal также обеспечивает более быструю зарядку электромобиля. Как показали независимые исследования, его применение ускоряет процесс зарядки на 41% по сравнению с используемыми сегодня в электромобилях жидкостями на водно-гликолевой основе[3]. Кроме того, в процессе потери заряда батареи, охлаждаемой Castrol ON e-Thermal, элементы сохраняют оптимальную рабочую температуру, обеспечивая максимальную эффективность и производительность. В ходе независимых испытаний в процессе потери заряда батареи теплоноситель Castrol ON e-Thermal снизил пиковые температуры аккумулятора на 28°C по сравнению с охлаждающими жидкостями на водно-гликолевой основе и на 11°C по сравнению с существующей сегодня диэлектрической жидкостью[4].

Помимо этого, новый теплоноситель Castrol ON e-Thermal гораздо эффективнее защищает аккумуляторный модуль при возникновении технических неисправностей. Например, перезарядка или короткое замыкание в трансмиссии электромобиля могут привести к так называемому «тепловому разгону», в результате которого высокие температуры вызывают выход из строя отдельных аккумуляторных элементов. Неуправляемый рост температуры также может спровоцировать распространение тепла от одного поврежденного элемента к другим, что в конечном итоге приводит к катастрофическому отказу всего батарейного модуля. В случае использования теплоносителя Castrol ON e-Thermal скачки температуры в отдельных ячейках менее вероятны, и, даже если они происходят, их можно погасить на начальной стадии, в отличие от охлаждающих жидкостей, используемых в системах с непрямым охлаждением.

Еще одно преимущество нового продукта Castrol заключается в том, что он имеет более низкую вязкость по сравнению с существующими диэлектрическими трансформаторными маслами и, следовательно, обеспечивает снижение потерь при прокачивании, тем самым повышая эффективность и результативность процесса терморегулирования.

Д-р Марк Пейн, руководитель отдела исследований жидкостей для электромобилей Castrol: «Мы проводим всесторонние испытания нового теплоносителя Castrol ON e-Thermal, чтобы гарантировать высокий уровень производительности, защиты и надежности на протяжении всего срока службы батареи. Повышенная удельная мощность, которую можно обеспечить за счет прямого охлаждения аккумулятора, позволит производителям разрабатывать электромобили с еще большей производительностью и усовершенствованными возможностями быстрой зарядки. Несмотря на то, что в настоящее время жидкости прямого охлаждения используются только в гибридных и электрических автомобилях, мы ожидаем, что эта технология получит широкое распространение среди электромобилей будущих поколений».

Теплоноситель Castrol ON e-Thermal для электромобилей является частью продуктовой линейки Castrol ON, которая также включает трансмиссионные жидкости Castrol ON e-Transmission и смазки Castrol ON e-Greases.

Команда Castrol по разработке высокоэффективной продукции для электрических транспортных средств занимается оптимизацией терморегулирующих процессов в рамках совместных программ, разработанных в сотрудничестве с партнерами.

[1] Независимые испытания показали, что теплоноситель Castrol ON e-Thermal обеспечивает повышенную эффективность регулирования температуры по сравнению с водно-гликолевыми охлаждающими жидкостями непрямого действия и существующими диэлектрическими охлаждающими жидкостями прямого охлаждения. Источник, объясняющий преимущества терморегулирования: Терморегулирование литий-ионных батарей электромобилей; Г. Карими X. Ли; Международный журнал энергетических исследований; Том 37, издание 1; Январь 2013; страницы 13-24.

[2] Эффективное управление температурным режимом элементов (поддержание температуры в идеальном рабочем диапазоне) снижает риск преждевременного износа и, следовательно, дольше сохраняет емкостные характеристики батареи. Источник: Календарное старение коммерческого аккумуляторного элемента из графита/ LiFePO4. Прогнозирование снижения емкости в зависящих от времени условиях хранения, Себастьен Гролло, Арно Делайль, Хамид Гуалус, Филипп Гьян, Рено Ревель, Жюльен Бернар, Эдуардо Редондо-Иглесиас, Жереми Питер; от имени SIMCAL Network Journal of Power Sources 255 (2014) 450-458 LFP cells.

[3] В ходе независимого исследования, при моделировании одинаковых переменных, теплоноситель Castrol ON e-Thermal продемонстрировал рост скорости зарядки на 41% (до 80% заряда за 10 минут по сравнению с 14,1 минуты в случае использования водно-гликолевой жидкости).

[4] В независимом исследовании, при сравнении с жидкостью на водно-гликолевой основе, в процессе потери заряда батареи теплоноситель Castrol ON e-Thermal снизил ее пиковую температуру на 28°C и уменьшил колебания температуры ячейки на 8°C.

По сравнению с существующими диэлектрическими жидкостями, продукт Castrol ON e-Thermal снизил пиковую температуру топливных ячеек на 11°C и уменьшил колебания температуры ячеек на 2°C. Это позволило повысить производительность при заданной максимальной температуре.

Во время зарядки аккумуляторной батареи теплоноситель Castrol ON e-Thermal, по сравнению с жидкостью на водно-гликолевой основе, снизил пиковую температуру на 17°C и уменьшил колебания температуры ячеек на 2°C. По сравнению с существующими диэлектрическими жидкостями, теплоноситель Castrol ON e-Thermal в процессе зарядки батареи снизил пиковую температуру на 11°C, а колебания температуры ячеек – на 3°C. Это также позволило повысить производительность при заданной максимальной температуре.