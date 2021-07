Новый силовой агрегат Bentley модели Flying Spur

Новый силовой агрегат Bentley модели Flying Spur гарантирует роскошное и динамичное движение – без каких-либо компромиссов

Новый шаг на пути реализации стратегии Beyond100, нацеленной на достижение углеродной нейтральности и электрификацию модельного ряда Bentley

Суммарная мощность 2,9-литрового бензинового двигателя V6 и передового электродвигателя составляет 544 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 750 Н·м

Общий запас хода превышает 700 км, а запас хода на электротяге – 40 км (в рамках цикла WLTP; идет процесс сертификации)

Свободный доступ в города и зоны, где действуют требования к сверхнизким выбросам вредных веществ; самый низкий уровень выбросов CO2 в линейке Flying Spur

В России новый Flying Spur Hybrid ожидается в третьем квартале 2022 года

Компания Bentley Motors раскрывает подробности о новейшей роскошной модели, которая представляет собой очередной шаг на пути марки к электрификации. Новая версия Flying Spur Hybrid создана на волне успеха модели Flying Spur третьего поколения. Роскошный седан получил инновационную силовую установку и стал самым экологичным в ряду предложений Bentley на сегодняшний день. Flying Spur Hybrid знаменует собой становление линейки гибридных автомобилей Bentley, что подчеркивает приверженность Bentley стратегии Beyond100, цель которой – достижение углеродной нейтральности и лидерства в сфере устойчивой роскошной мобильности.

Пополнение линейки гибридных автомобилей Bentley подтверждает, что гибридные технологии не противоречат роскоши и динамике. Безупречное сочетание двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя служит залогом утонченного и безмятежного движения независимо от режима или стиля вождения.

В новой силовой установке объединены 2,9-литровый бензиновый V6 и усовершенствованный электродвигатель. Суммарная мощность системы привода составляет 544 л. с., а максимальный крутящий момент – 750 Н·м. Это на 96 л. с. больше, чем мощность Bentayga Hybrid. Новая версия модели Flying Spur – самый эффективный Bentley за всю историю. Роскошный седан способен преодолеть более 700 км при полной заправке.

Благодаря впечатляющему запасу мощности, выдающемуся крутящему моменту и быстрой реакции на нажатие педали акселератора новейшая гибридная версия практически не уступает Flying Spur V8 в ускорении, преодолевая отметку 100 км/ч всего за 4,3 с. Кроме того, новый силовой агрегат обеспечивает значительное снижение расхода топлива. При этом автомобиль сохранил аутентичный характер Bentley, который проявляется в непринужденной и изысканной производительности.

Новая модель Flying Spur оснащена целым рядом лучших в сегменте интеллектуальных и интуитивно понятных систем, адаптированных для водителя и пассажиров. В числе сервисов Connected Car для модели Flying Spur Hybrid доступны такие специальные сервисы, как My Battery Charge, My Car Statistics и My Cabin Comfort.

Для обеспечения обратной связи с водителем на панель приборов выводится дополнительная информация, включая данные о работе автомобиля в электроприводном режиме, рекуперации энергии при замедлении или работе двигателя внутреннего сгорания.

В салоне выключатель автоматической системы старт-стоп уступил место переключателю режимов гибридной системы (электроприводной, гибридный и режим поддержания заряда аккумуляторной батареи). С его помощью водитель может управлять использованием энергии аккумуляторной батареи во время движения. Электроприводной режим (EV Drive) активируется при запуске автомобиля, чтобы водитель мог насладиться комфортом движения на электротяге. Он идеально подходит для поездок в черте города и на небольшие расстояния.

Распределение энергии может отображаться на дисплее информационно-развлекательной системы, где также можно просмотреть статистические данные и установить таймер зарядки аккумуляторной батареи. Дополнительная информация об электрическом приводе выводится на панель приборов, проекционный дисплей и центральный экран. В числе отображаемых данных – запас хода, уровень заряда аккумуляторной батареи и сведения о зарядке.

Версию Flying Spur Hybrid можно узнать по эмблеме с надписью «Hybrid» на переднем крыле, четырем овальным патрубкам выхлопных труб и крышке универсального зарядного разъема на левом заднем бампере.

Экологичный силовой агрегат

Высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания в сочетании с усовершенствованным электродвигателем обеспечивает исключительную гибкость и непревзойденную практичность, характерные для производительных W12 и V8. В результате водитель может наслаждаться захватывающим, увлекательным и утонченным вождением.

Новый V6 объемом 2,9 л развивает мощность 416 л. с. и 550 Н·м крутящего момента в диапазоне до 5650 об/мин. Конструктивно он схож с 4,0-литровым двигателем V8. Двухспиральные турбонагнетатели и основные каталитические нейтрализаторы расположены в развале блока цилиндров. Установка топливных форсунок и свечей зажигания по центру камер сгорания позволила обеспечить оптимальную схему распыления топлива и направление сгорания топливно-воздушной смеси. Распределительные валы получили возможность регулировки в пределах 50 градусов. Литровая мощность силового агрегата превышает 150 л. с. – выше, чем у модели Flying Spur V8.

Передовой электродвигатель, расположенный между коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания, развивает мощность до 136 л. с. и 400 Н·м крутящего момента. Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами мгновенно развивает максимальный крутящий момент и гарантирует мощное и бесшумное ускорение с места. Мгновенное развитие крутящего момента сводит к минимуму воспринимаемую задержку, которая обычно связана с запаздыванием турбонагнетателя.

Электродвигатель питается от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 14,1 кВт·ч, для полной зарядки которой требуется не более двух с половиной часов (время зарядки зависит от региона). Силовое электронное оборудование преобразует энергию из высоковольтной аккумуляторной батареи для питания электродвигателя или 12-вольтового оборудования автомобиля.

Гибридная силовая установка обеспечивает Flying Spur Hybrid разгон до 100 км/ч за 4,3 с (Flying Spur V8: 4,1 с), а затем до максимальной скорости 285 км/ч. В настоящее время проходит сертификация сниженных выбросов CO2 и сниженного расхода топлива. Сертификат подтвердит разработку самой экологичной силовой установки Bentley.

Продуманная интеграция технологий

Салон нового Flying Spur Hybrid поражает удивительным балансом передовых технологий, высококлассных материалов отделки и изысканных дизайнерских решений, которые теперь сочетаются с функциями гибридного автомобиля.

Выбрать один из трех режимов – электроприводной, гибридный и режим поддержания заряда АКБ – можно с помощью специальной кнопки. Это позволяет водителю самостоятельно управлять зарядкой АКБ, сохраняя возможность и автоматического контроля этого процесса.

Электроприводной режим (EV Drive) активируется при запуске автомобиля, чтобы водитель мог насладиться комфортом движения на электротяге. Он идеально подходит для поездок в черте города и на небольшие расстояния.

Гибридный режим (Hybrid) оптимизирует экономичность и запас хода, используя данные интеллектуальной навигационной системы. Он прекрасно подходит для более длительных поездок и, следуя данным навигационной системы, использует прогнозные данные, доступные в режиме E-Mode, и движение накатом. Водителю достаточно задать место назначения, и автомобиль самостоятельно активирует режим, оптимально соответствующий каждому участку пути, а также будет постоянно рассчитывать эффективное потребление энергии АКБ и накапливать заряд для движения в электроприводном режиме в наиболее подходящих для этого условиях – например, в городе. При подъезде к месту назначения система сводит к нулю заряд АКБ от бортовой сети, обеспечивая максимальную эффективность поездки.

Режим поддержания заряда аккумуляторной батареи (Hold) оптимизирует работу двигателя и потребление электроэнергии, чтобы сохранить заряд АКБ для последующего использования. Он активируется по умолчанию в спортивном режиме для максимальной динамики движения и рекуперации энергии.

Flying Spur Hybrid поставляется клиентам со всеми необходимыми кабелями (для конкретного рынка). Это облегчает зарядку от домашней сети или от промышленных зарядных установок на работе или общественных парковках. Помимо стандартного оборудования клиенты могут заказать фирменный настенный блок Bentley. Он предлагается бесплатно и станет привлекательным решением для установки зарядного устройства и аккуратного хранения зарядных кабелей.

Расширенные сервисы Connected Car

Новый Flying Spur Hybrid наделен целым рядом лучших в сегменте интеллектуальных и интуитивно понятных систем, адаптированных для водителя и пассажиров.

Дистанционные сервисы (доступны не во всех регионах) управляются через приложение My Bentley. Они дополнены новыми возможностями – от функций Find My Car и Lock My Car до сведений о состоянии автомобиля и статистики. Для нового Flying Spur Hybrid предлагаются и специальные сервисы:

MY CAR STATISTICS – информация о характеристиках автомобиля. В их числе время и дата предыдущих поездок, пробег, средняя скорость, время движения и средний расход топлива/потребление электроэнергии в течение последней поездки.

– информация о характеристиках автомобиля. В их числе время и дата предыдущих поездок, пробег, средняя скорость, время движения и средний расход топлива/потребление электроэнергии в течение последней поездки. MY BATTERY CHARGE – дистанционный запуск процесса зарядки при условии подключения автомобиля к сети. Водитель может задать время выезда, а система рассчитает скорость зарядки для достижения максимально возможного уровня заряда перед выездом.

– дистанционный запуск процесса зарядки при условии подключения автомобиля к сети. Водитель может задать время выезда, а система рассчитает скорость зарядки для достижения максимально возможного уровня заряда перед выездом. MY CABIN COMFORT – дистанционное управление нагревом или охлаждением салона перед поездкой до оптимальной температуры 22 °C.

Яркий представитель семейства Flying Spur

Для модели Flying Spur Hybrid предлагается семь цветов из палитры Bentley, подчеркивающих особый характер и изысканный дизайн автомобиля. Клиенты также могут заказать любой цвет из богатой гаммы, состоящей из более чем 60 цветов, в числе которых варианты оттенков из линеек Mulliner и Personal Commission. Набор опций Blackline Specification представляет собой современную альтернативу классическим деталям отделки кузова. Среди них черная версия эмблемы в виде крылатой литеры «B» с подсветкой, которая привносит в дизайн кузова еще более современные акценты.

Новую версию можно отличить по эмблеме с надписью «Hybrid» в нижней части переднего крыла, четырем овальным патрубкам выхлопных труб в задней части автомобиля и крышке универсального зарядного разъема на левом заднем крыле. На выбор предлагаются следующие варианты колесных дисков: 22-дюймовые диски Mulliner Driving Specification с тремя вариантами отделки; 21-дюймовые диски (полированные или окрашенные в серый цвет и дополненные глянцевой отделкой); а также 20-дюймовые диски, которые устанавливаются стандартно.

Внутреннее пространство нового Flying Spur Hybrid – очередное доказательство высочайшего уровня мастерства специалистов Bentley в создании современного салона, в котором роскошь сочетается с инновациями. В стильный и неповторимый салон интегрированы невероятно комфортные сиденья, которые могут быть обтянуты кожей пяти цветов, а нижняя часть консоли и передняя панель оформлены в «крылатом» стиле Bentley. Клиенты могут выбирать из 10 дополнительных цветов кожи и двух двухцветных вариантов отделки салона.

Все автомобили Flying Spur собираются в Крю – на первом в мире заводе по производству роскошных автомобилей, получившем статус углеродно-нейтрального.