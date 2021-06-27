Новая стратегия на следующее десятилетие от ŠKODA AUTO

Новая стратегия на следующее десятилетие от ŠKODA AUTO
27 июня 23:11 2021
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Глобальная, электрическая, цифровая – ŠKODA AUTO представляет свою новую корпоративную стратегию

  • ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ обеспечит чешскому бренду успех в десятилетие глобальной трансформации
  • Больше электромобилей: появится по меньшей мере еще три полностью электрические модели; доля продаж электрифицированных автомобилей в Европе вырастет до 50-70% к 2030 году
  • Новые рынки продаж: ŠKODA AUTO нацелена занять лидирующие позиции в России, Индии и Северной Африке
  • Simply Clever 2.0: ŠKODA AUTO станет эталоном умных решений для клиентов

Благодаря новой корпоративной стратегии ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ чешский бренд планирует закрепить свои успехи в текущем десятилетии. Новая стратегия ŠKODA AUTO ставит амбициозные цели в направлениях глобализации, электрификации и цифровизации. К 2030 году марка намерена войти в топ-5 самых продаваемых автомобильных брендов в Европе. Кроме того, компания планирует занять лидирующие позиции на важных растущих рынках – в России, Индии и Северной Африке. Совместно с политическими и бизнес-партнерами, а также концерном Volkswagen Group, ŠKODA AUTO также будет развивать свой домашний рынок в Чешской республике, превращая его в международный центр электрической мобильности, чтобы гарантировать трудоустройство своих сотрудников и создать для них новые возможности. Помимо прочего компания ставит перед собой конкретные цели в области устойчивого развития и разнообразия, которые также четко зафиксированы в новой корпоративной стратегии. В ходе реализации последней ŠKODA AUTO будет придерживаться двух ключевых принципов – эффективности и простоты.

ŠKODA AUTO представляет свою новую корпоративную стратегию

Томас Шефер, председатель Совета директоров ŠKODA AUTO: «С нашей новой стратегией ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ мы даем конкретные ответы на вопросы о том, как мы будем управлять компанией во время процесса трансформации, благодаря чему к 2030 году мы обеспечим ŠKODA AUTO еще более сильные позиции, чем сегодня. Наш бренд имеет невероятный потенциал. Мы будем старательно реализовывать его в ближайшие годы и ставить себе амбициозные цели, главная из которых – войти в топ-5 самых продаваемых в Европе автомобильных брендов. Мы также планируем стать ведущим европейским брендом на таких растущих рынках, как Россия, Индия и Северная Африка, и развивать наш домашний рынок в Чешской Республике, трансформируя его в центр электрической мобильности – в результате мы сможем сохранить рабочие места наших сотрудников и создать новые. ŠKODA AUTO входит в очень захватывающее будущее, будучи сильной компанией, и я с нетерпением жду, как мы вместе с командой из 43 тыс. сотрудников по всему миру и нашим социальным партнером KOVO выведем марку на новый уровень в последующие годы».

Новая корпоративная стратегия ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ строится на успехе предыдущей Стратегии 2025. Компания определила для себя новое видение и миссию на своем пути в будущее. Новый девиз компании: «Мы поможем миру жить разумнее», а новая миссия – «Современные и доступные решения мобильности. Все то, что вам нужно. Сюрпризы, которые вы полюбите». В то же время, ŠKODA AUTO остается приверженной своим ключевым ценностям – простоте, человечности и способности удивлять.

Три главных приоритета на пути вперед: расширение, изучение и вовлечение

Стратегия ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ фокусируется на трех приоритетных направлениях, которые обозначены как направления по расширению, изучению и вовлечению (EXPAND, EXPLORE, ENGAGE). Главной целью задачи расширения является превращение ŠKODA в одного из пяти автомобильных брендов-бестселлеров в Европе. С одной стороны, это будет достигнуто благодаря дальнейшему укреплению позиций бренда в бюджетном сегменте. В частности, на европейском рынке тон будет задавать новая модель FABIA, которая в базовой комплектации будет стоить до 14 тыс. евро. С другой стороны, портфолио чешского бренда до 2030 года будет расширено за счет минимум трех новых полностью электрических моделей, которые будут позиционироваться ниже ENYAQ iV – как по размеру, так и по стоимости. В зависимости от развития рыночной ситуации, ŠKODA планирует к этому времени увеличить долю полностью электрических автомобилей в Европе до уровня 50-70%.

Обеспечение развития домашнего рынка: Чешская Республика станет мировым центром электрической мобильности

Для еще большего укрепления позиций как ŠKODA AUTO, так и Чешской республики в целом в результате процесса трансформации, марка совместно со своими партнерами будет работать над превращением страны в мировой центр электрической мобильности. Так, к 2030 году электрические компоненты или сами электромобили будут производиться на всех трех заводах ŠKODA AUTO в Чехии – в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Уже сегодня автопроизводитель производит высоковольтные тяговые батареи, которые используются на plug-in гибридных моделях SUPERB iV, OCTAVIA iV и других моделях концерна Volkswagen Group. В начале следующего года на заводе в Млада-Болеславе стартует выпуск батарейных систем модульной электрической платформы MEB для модели ENYAQ iV. Кроме того, чешская марка сотрудничает с партнерами в целях обеспечения стабильной структуры цепи поставок, необходимых для производства электрических моделей.

На пути к тому, чтобы стать лидирующим европейским брендом на рынках России, Индии и Северной Африки

Приоритетное направление развития по линии изучения (EXPLORE) подразумевает становление ŠKODA к 2030 году лидером среди европейских брендов на растущих рынках России, Индии и Северной Африки. В результате потенциал мировых продаж будет составлять 1,5 млн автомобилей в год. Компания отвечает за всю деятельность концерна Volkswagen Group в этих регионах. Недавно в Индии стартовало производство KUSHAQ – первой модели ŠKODA в рамках проекта INDIA 2.0. В среднесрочной перспективе компания планирует предлагать KUSHAQ и на других развивающихся рынках.

Принцип Simply Clever 2.0: ŠKODA сохранит философию функциональности даже в цифровую эру

Третьим приоритетным направлением развития является вовлечение (ENGAGE), которое содержит конкретные цели в областях взаимодействия с клиентами, устойчивого развития, разнообразия, образования и обучения. Помимо всего прочего, чешский бренд планирует максимально обеспечить взаимодействие с клиентами по принципу Simply Clever. Это означает, что каждый автомобиль или сервисная услуга ŠKODA должны быть интуитивны понятны для каждого клиента. Одним из первых значимых проектов в рамках этой задачи станет PowerPass – сервис, который сделает процесс зарядки электрических моделей ŠKODA простым и удобным. Он будет доступен на более 30 рынках и охватит более 210 тыс. зарядных станций в Европе. Вместе с этим покупка автомобиля ŠKODA станет еще более приятным процессом. Например, компания расширяет свою концепцию виртуального шоурума, и к 2025 году каждый пятый автомобиль ŠKODA будет продаваться полностью онлайн. Клиенты в Бельгии, Нидерландах, Польше и Чешской Республике уже сегодня могут воспользоваться этой возможностью.

Еще более строгие экологические стандарты: уменьшение выбросов более чем на 50%

ŠKODA AUTO представляет свою новую корпоративную стратегию

ŠKODA AUTO прилагает все более активные усилия и ужесточает свою политику в области экологии. Компания рассчитывает сократить автомобильные выбросы более чем на 50% по сравнению с показателями в 2020 году, а с 2030 года будет выпускать автомобили с нулевым уровнем выбросов углекислого газа на заводах в Чехии и Индии. В конце прошлого года производство во Врхлаби уже стало нейтральным по выделению CO2. Новая стратегия по развитию компании до 2030 года уделяет еще больше внимания принципу разнообразия: к 2030 году каждый четвертый руководящий пост будут занимать женщины. Для ŠKODA AUTO разнообразие, инклюзивность и равенство являются неотъемлемой частью корпоративной культуры, характеризующийся открытостью и толерантностью. Более того, в рамках процесса радикальной трансформации чешский автопроизводитель будет поощрять обучение и дополнительное образование своих сотрудников – марка инвестирует почти 500 млн евро с 2022 по 2030 год в целях обеспечения рабочих мест в будущем.

Эффективность и простота – основные принципы для достижения стратегических задач

Для достижения целей новой корпоративной стратегии до 2030 года ŠKODA AUTO будет ориентироваться на принципы эффективности и простоты – двух характерных для чешского бренда качеств. Основной целью здесь является достижение лидерства среди ключевых европейских конкурентов по финансовой эффективности со стабильной выручкой от продаж на уровне не менее 8%. В то же время компания последовательно упрощает бизнес-процессы, оптимизируя внутренний документооборот и рационализируя свою деятельность, чтобы добиться гибкости в принятии и осуществлении решений. Так, например, за счет постепенной электрификации своего модельного ряда сложность предложения в среднесрочной перспективе снизится на 40%.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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