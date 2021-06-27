Новая стратегия на следующее десятилетие от ŠKODA AUTO

\u0413\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f, \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u2013 \u0160KODA AUTO \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \t\u2018NEXT LEVEL \u2013 \u0160KODA STRATEGY 2030\u2019 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442 \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445 \u0432 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u0435 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \t\u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439: \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0442\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438; \u0434\u043e\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0434\u043e 50-70% \u043a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \t\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436: \u0160KODA AUTO \u043d\u0430\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u0444\u0440\u0438\u043a\u0435 \tSimply Clever 2.0: \u0160KODA AUTO \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u044d\u0442\u0430\u043b\u043e\u043d\u043e\u043c \u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u2018NEXT LEVEL \u2013 \u0160KODA STRATEGY 2030\u2019 \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043a\u0440\u0435\u043f\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u043c \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u0438. \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u0160KODA AUTO \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0446\u0438\u043e\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u043f-5 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u2013 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u0444\u0440\u0438\u043a\u0435. \u0421\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c Volkswagen Group, \u0160KODA AUTO \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0427\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435, \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u044f \u0435\u0433\u043e \u0432 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0447\u0435\u0442\u043a\u043e \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0439 \u0160KODA AUTO \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u043e\u0432 \u2013 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0442\u044b. \u0422\u043e\u043c\u0430\u0441 \u0428\u0435\u0444\u0435\u0440, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0435\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0421\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0160KODA AUTO: \u00ab\u0421 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0435\u0439 \u2018NEXT LEVEL \u2013 \u0160KODA STRATEGY 2030\u2019 \u043c\u044b \u0434\u0430\u0435\u043c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0447\u0435\u043c\u0443 \u043a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u044b \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u043c \u0160KODA AUTO \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438, \u0447\u0435\u043c \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f. \u041d\u0430\u0448 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b. \u041c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0446\u0438\u043e\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u2013 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u043f-5 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432. \u041c\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u043c \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445, \u043a\u0430\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f, \u0418\u043d\u0434\u0438\u044f \u0438 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0410\u0444\u0440\u0438\u043a\u0430, \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0448 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0427\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435, \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044f \u0435\u0433\u043e \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u2013 \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043c\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435. \u0160KODA AUTO \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0435\u0439, \u0438 \u044f \u0441 \u043d\u0435\u0442\u0435\u0440\u043f\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0436\u0434\u0443, \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043e\u0439 \u0438\u0437 43 \u0442\u044b\u0441. \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0438 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u043e\u043c KOVO \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u043c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b\u00bb. \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u2018NEXT LEVEL \u2013 \u0160KODA STRATEGY 2030\u2019 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0439 \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 2025. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u043f\u0443\u0442\u0438 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0435\u0432\u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438: \u00ab\u041c\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0443 \u0436\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u0435\u0435\u00bb, \u0430 \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u2013 \u00ab\u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412\u0441\u0435 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e. \u0421\u044e\u0440\u043f\u0440\u0438\u0437\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b \u043f\u043e\u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u00bb. \u0412 \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0160KODA AUTO \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0440\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c \u2013 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0442\u0435, \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c. \u0422\u0440\u0438 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434: \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0421\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u2018NEXT LEVEL \u2013 \u0160KODA STRATEGY 2030\u2019 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u044b \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0438 \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e (EXPAND, EXPLORE, ENGAGE). \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0160KODA \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432-\u0431\u0435\u0441\u0442\u0441\u0435\u043b\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435. \u0421 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b, \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u043e \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0443\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435. \u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0442\u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c FABIA, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0432 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e 14 \u0442\u044b\u0441. \u0435\u0432\u0440\u043e. \u0421 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u043e\u043b\u0438\u043e \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0434\u043e 2030 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0438\u0436\u0435 ENYAQ iV \u2013 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0440\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0160KODA \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u044e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f 50-70%. \u041e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430: \u0427\u0435\u0448\u0441\u043a\u0430\u044f \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0414\u043b\u044f \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435\u0433\u043e \u0443\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0439 \u043a\u0430\u043a \u0160KODA AUTO, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0427\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0432 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0422\u0430\u043a, \u043a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0160KODA AUTO \u0432 \u0427\u0435\u0445\u0438\u0438 \u2013 \u0432 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0430-\u0411\u043e\u043b\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0435, \u041a\u0432\u0430\u0441\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0438 \u0412\u0440\u0445\u043b\u0430\u0431\u0438. \u0423\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0442\u044f\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 plug-in \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 SUPERB iV, OCTAVIA iV \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u0430 Volkswagen Group. \u0412 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435 \u0432 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0430-\u0411\u043e\u043b\u0435\u0441\u043b\u0430\u0432\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0443\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0439\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u043c\u043e\u0434\u0443\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b MEB \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 ENYAQ iV. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u0430\u044f \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b \u0446\u0435\u043f\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043e\u043a, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041d\u0430 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u0444\u0440\u0438\u043a\u0438 \u041f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043f\u043e \u043b\u0438\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f (EXPLORE) \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0160KODA \u043a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0410\u0444\u0440\u0438\u043a\u0438. \u0412 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c 1,5 \u043c\u043b\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0433\u043e\u0434. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u043d\u0430 Volkswagen Group \u0432 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445. \u041d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e KUSHAQ \u2013 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0160KODA \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 INDIA 2.0. \u0412 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c KUSHAQ \u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445\u0441\u044f \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445. \u041f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f Simply Clever 2.0: \u0160KODA \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442 \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444\u0438\u044e \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0443\u044e \u044d\u0440\u0443 \u0422\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 (ENGAGE), \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044f\u0445 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f, \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e, \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0443 Simply Clever. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u0430\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u0160KODA \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0443\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430. \u041e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 PowerPass \u2013 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0160KODA \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c. \u041e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 30 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0438 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 210 \u0442\u044b\u0441. \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0160KODA \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u043c. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u044f\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u044e \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0448\u043e\u0443\u0440\u0443\u043c\u0430, \u0438 \u043a 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043f\u044f\u0442\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0160KODA \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0432 \u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u0438, \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430\u0445, \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0438 \u0427\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0420\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. \u0415\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b: \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430 50% \u0160KODA AUTO \u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u044b \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430 50% \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0430 \u0441 2030 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0443\u0433\u043b\u0435\u043a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u0427\u0435\u0445\u0438\u0438 \u0438 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438. \u0412 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u043e \u0412\u0440\u0445\u043b\u0430\u0431\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043d\u0435\u0439\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e CO2. \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e 2030 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f: \u043a 2030 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u044b\u0439 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b. \u0414\u043b\u044f \u0160KODA AUTO \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u0435, \u0438\u043d\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0442\u044a\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u044b, \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0437\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438 \u0442\u043e\u043b\u0435\u0440\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043e\u0449\u0440\u044f\u0442\u044c \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2013 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 500 \u043c\u043b\u043d \u0435\u0432\u0440\u043e \u0441 2022 \u043f\u043e 2030 \u0433\u043e\u0434 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u044f\u0445 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u043c. \u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0442\u0430 \u2013 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044b \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447 \u0414\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0446\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0434\u043e 2030 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0160KODA AUTO \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u044b \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0442\u044b \u2013 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0447\u0435\u0448\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 8%. \u0412 \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b, \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044f \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u0438 \u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044f \u0441\u0432\u043e\u044e \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0433\u0438\u0431\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u0438 \u0438 \u043e\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0422\u0430\u043a, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 40%.