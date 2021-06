Renault Россия улучшает систему обслуживания автомобилей

Renault Россия в основу своей стратегии послепродажного обслуживания автомобилей закладывает непрерывную работу над обеспечением высокого уровня удовлетворенности качеством сервисного обслуживания

С этой целью компания регулярно изучает мнение клиентов, совершенствуя программы обслуживания и ремонта, а также их стоимость на наиболее востребованные клиентами позиции.

В рамках этой стратегии с 1 июня по 31 июля Renault Россия запускает в официальной дилерской сети сервисную кампанию и предлагает клиентам большой спектр выгодных предложений, включая комплексную диагностику и, в случае необходимости, замену ключевых механизмов в автомобиле.

Кампания включает в себя следующие возможности:

Комплексная диагностика, в рамках которой будет проведено 8 контрольных проверок:

уровней эксплуатационных жидкостей;

наружного освещения и регулировка света фар;

ветрового стекла и щеток стеклоочистителя;

повреждения кузова и лакокрасочного покрытия;

системы кондиционирования и состояния салонного фильтра;

тормозной системы с использованием диагностического стенда (проверка износа колодок и дисков);

состояния протектора шин;

подвески на подъемнике с осмотром элементов днища.

Стоимость диагностики 799 рублей.

Прохождение Комплекс-Сервисов с оригинальными запасными частями:

тормозная система (передние/ задние колодки/ передние колодки и диски);

амортизаторы (передние/задние);

сцепление;

ремень ГРМ;

очистка системы кондиционирования;

кузовные Комплекс-Сервисы (лобовое стекло / передний бампер / задний бампер / фара / фонарь / передняя дверь / задняя дверь).

Специальные условия на приобретение рычагов подвески с выгодой до 20%

Кроме того, с 1 июня были снижены цены на более 30 запасных частей подвески, включая рычаги и амортизаторы, которые наиболее востребованы среди клиентов. Также клиентам предлагается пройти Комплекс-Сервисы по замене элементов подвески на особых условиях.

Клиенты, воспользовавшиеся инструментом «Онлайн-запись на сервис», получат дополнительную выгоду, размер которой зависит от модели автомобиля. Записаться на обслуживание можно на сайте, выбрав удобную дату и время посещения официального дилера Renault.

