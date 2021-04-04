Hyundai запускает игровой TikTok-челлендж

\u0425\u0435\u043d\u0434\u044d \u041c\u043e\u0442\u043e\u0440 \u0421\u041d\u0413 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0445\u044d\u0448\u0442\u0435\u0433-\u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436 #\u0417\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438Elantra \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432 TikTok \u0415\u0433\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u043c \u0433\u0435\u0440\u043e\u0435\u043c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d Hyundai Elantra \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0414\u043b\u044f \u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u0441 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u043e\u0439 (Gamified Effect), \u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 TikTok \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c TikTok, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d\u043e\u043c Elantra, \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0443 \u0432\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e-\u0432\u043b\u0435\u0432\u043e. \u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0430 \u0438\u0433\u0440\u043e\u043a\u043e\u0432 \u2013 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0431\u0430\u043b\u043b\u043e\u0432 \u0437\u0430 30 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434, \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u044f \u0441\u0438\u043d\u0438\u0435 \u0448\u0430\u0440\u044b \u0438 \u0443\u0432\u043e\u0440\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445. \u0418\u0433\u0440\u0430 \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u043c\u0435\u0433\u0430\u043f\u043e\u043b\u0438\u0441\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0438\u043b\u044c, \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0430 Hyundai \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441, \u0434\u043b\u044f \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c TikTok \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0433\u0440\u044b \u0441 \u0445\u044d\u0448\u0442\u0435\u0433\u043e\u043c #\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0438Elantra \u0438 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 @hyundai_russia. \u0412 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 Hyundai \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0442\u0440\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0435\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0438 \u0432\u0440\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b. \u0412\u0441\u0435 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0430 \u0432 TikTok. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 TikTok-\u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435\u0440\u044b \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0413\u043b\u0430\u0437\u0443\u043d\u043e\u0432 \u0438 \u042e\u043b\u0438\u0430\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0430\u0440\u0430\u0443\u043b\u043e\u0432\u0430, \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0441 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438. \u0412\u0438\u0434\u0435\u043e\u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0447\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u0435 Hyundai Russia \u0432 TikTok. \u0421\u0430\u043c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u0431\u044b\u043b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d 01 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 65 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0441\u0442\u0430\u0432 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c TikTok-\u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u0421\u0435\u0434\u0430\u043d Elantra \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d \u0432 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435 \u00ab\u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u043d\u044b\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u043e\u043c. \u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u044f\u0440\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0434\u0443\u0445\u0435 \u00ab\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430, \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0423\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b, \u0430 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u044f\u044e\u0449\u0443\u044e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u2013 1,6 MPI (128 \u043b.\u0441. \u0438 154,6 \u041d\u043c) \u0438 2,0 MPI (150 \u043b.\u0441. \u0438 191 \u041d\u043c). \u041d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Smart Sense, \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0443 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432.