Hyundai запускает игровой TikTok-челлендж

Hyundai запускает игровой TikTok-челлендж
04 апреля 12:11 2021
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Хендэ Мотор СНГ запускает официальный хэштег-челлендж #ЗаводиElantra на платформе для коротких видеороликов TikTok

Его главным героем станет новый седан Hyundai Elantra седьмого поколения, продажи которого стартовали в России в конце 2020 года.

Для челленджа разработан специальный эффект с игровой механикой (Gamified Effect), ставший первым подобным проектом от бренда на платформе TikTok в России. Эффект доступен всем пользователям TikTok, которые могут управлять новым седаном Elantra, поворачивая голову вправо-влево. Задача игроков – получить как можно больше баллов за 30 секунд, собирая синие шары и уворачиваясь от красных. Игра идет на фоне мегаполиса, что подчеркивает прогрессивный стиль, улучшенную управляемость и технологичность новой модели бренда.

В рамках челленджа Hyundai проведет конкурс, для участия в котором пользователям TikTok нужно выложить в своих аккаунтах запись прохождения игры с хэштегом #заводиElantra и отметить аккаунт бренда @hyundai_russia. В течение всего апреля представители Hyundai раз в неделю будут выбирать три самых креативных видео и вручать их авторам призы. Все ролики участников челленджа будут доступны на странице челленджа в TikTok.

Новый TikTok-челлендж уже поддержали блогеры Андрей Глазунов и Юлианна Караулова, опубликовавшие свои ролики с использованием игровой маски.

Видеоанонс челленджа доступен в официальном аккаунте Hyundai Russia в TikTok. Сам аккаунт был запущен 01 декабря 2020 года и уже собрал более 65 тысяч подписчиков, став самым крупным официальным TikTok-аккаунтом среди автомобильных брендов в России.

Седан Elantra седьмого поколения выполнен в новейшей стилистике «параметрической динамики» и отличается эффектным дизайном. Отличительными чертами модели стали яркие стилистические решения в духе «чувственной спортивности», а также уникальная компоновка салона, ориентированная на водителя. Улучшенная управляемость модели достигнута за счет новой платформы, а впечатляющую динамику обеспечивают бензиновые двигатели – 1,6 MPI (128 л.с. и 154,6 Нм) и 2,0 MPI (150 л.с. и 191 Нм). Набор передовых технологических решений, включая комплекс систем безопасности Smart Sense, гарантирует максимальную защиту водителя и пассажиров.

Hyundai

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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