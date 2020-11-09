АвтоВАЗ в 2021 году выпустит четыре новые модели Lada

АвтоВАЗ в 2021 году выпустит четыре новые модели Lada
09 ноября 15:11 2020

АВТОВАЗ в ближайшие несколько лет проведет существенное обновление модельного ряда

Так, в 2021 году российский автогигант выпустит четыре модели, среди которых новая Granta, спортивная версия универсала Vesta SW, а также будет произведено обновление «Весты» и «Ларгуса».

По слухам, в 2021 году Granta переедет на платформу Global Access (B0), а за счет смены платформы большие изменения произойдут в салоне и самой внешности.

Сообщается, что весной 2021 года появится LADA Vesta SW Sport. Об этом «заряженном» универсале сообщали неоднократно, также его много раз видели на тестах.

Vesta SW Sport должен был выйти в 2020 году, но из-за коронавируса дебют модели перенесли.

Весной следующего года стоит ожидать появление рейстайлинговой версии Largus. Эту модель тоже много раз замечали на тестах, а недавно в базе Росспатента были опубликованы изображения радиаторной решетки универсала и его кросс-версии.

Источник: Автовести

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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