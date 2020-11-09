АвтоВАЗ в 2021 году выпустит четыре новые модели Lada

\u0410\u0412\u0422\u041e\u0412\u0410\u0417 \u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u0430 \u0422\u0430\u043a, \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f Granta, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u0430 Vesta SW, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0412\u0435\u0441\u0442\u044b\u00bb \u0438 \u00ab\u041b\u0430\u0440\u0433\u0443\u0441\u0430\u00bb. \u041f\u043e \u0441\u043b\u0443\u0445\u0430\u043c, \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 Granta \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 Global Access (B0), \u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0421\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0435\u0441\u043d\u043e\u0439 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f LADA Vesta SW Sport. \u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u00ab\u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u00bb \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e, \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445. Vesta SW Sport \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u043d\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0434\u0435\u0431\u044e\u0442 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438. \u0412\u0435\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0439\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Largus. \u042d\u0442\u0443 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445, \u0430 \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0420\u043e\u0441\u0441\u043f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0434\u0438\u0430\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0448\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0430\u043b\u0430 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441-\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a: \u0410\u0432\u0442\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438